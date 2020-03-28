У Кременчуці лабораторно підтвердився перший випадок коронавірусу (додано)

Сегодня, 09:48 Просмотров: 5 171 Комментариев: 15

На COVID-19 захворіла 69-річна жінка, донька якої приїхала з Польщі

У Кременчуці лабораторно підтвердився перший випадок коронавірусу - на COVID-19 захворіла 69-річна жінка, донька якої приїхала з Польщі. Про це на сторінці у Фейсбуці повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.





На цей раз діагноз підтверджений референс-лабораторією в Києві. Жінка вже 3 дні знаходиться в окремому інфекційному боксі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Стан паціентки задовільний, температура в нормі, наразі немає необхідності у кисневій терапії.





У найкоротший час експрес-тестування зроблять і доньці хворої, яка нещодавно повернулася з Польщі.





Вживаємо всіх необхідних заходів щодо нового випадку, перш за все, встановлюємо коло контактів для забезпечення жорсткого режиму самоізоляції, - написав мер.





Нагадаємо, що вчора, 27 березня, експрес-тести показали позитивний результат на COVID-19 у 75-річної кременчужанки.





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Як повідомила під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко, жінка приховала факт контакту із донькою, яка повернулася з-за кордону.





Як повідомив мер Віталій Малецький, донька жінк дотрималася самоізоляції, повернувшись Польщі.





- Дуже погано, що сама пацієнтка, як медик, не дотрималася заходів безпеки, - зауважив мер.





До встановлення діагнозу на коронавірус хвора перебувала у пульмонологічному відділенні Першої лікарні з пневмонією. Встановлено, що вона мала контакт з 14 пацієнтами і 19 медиками, які працювали і не знали, що хвора мала контакт з людиною, яка повернулася з-за кордону.





Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що в одному приміщенні з відділенням пульмонології знаходиться й онковідділення.

Наразі донька хворої теж перебуває в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька». Їй зробили експрес-тест на коронавірус, незабаром буде відомий результат.





Лікарів Першої лікарні та пацієнтів пульмонологічного відділення, які мали контакт з хворою, теж протестують. Медики перебуватимуть на самоізоляції. Контактних пацієнтів (залежно від перебігу пневмонії) відправлять або додому на самоізоляцію, або в інфекційне відділення лікарні «Кременчуцька».