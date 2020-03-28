Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці лабораторно підтвердився перший випадок коронавірусу (додано)

Сегодня, 09:48 Просмотров: 5 171 Комментариев: 15

 

На COVID-19 захворіла 69-річна жінка, донька якої приїхала з Польщі

У Кременчуці лабораторно підтвердився перший випадок коронавірусу - на COVID-19 захворіла 69-річна жінка, донька якої приїхала з Польщі. Про це на сторінці у Фейсбуці повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.


На цей раз діагноз підтверджений референс-лабораторією в Києві. Жінка вже 3 дні знаходиться в окремому інфекційному боксі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Стан паціентки задовільний, температура в нормі, наразі немає необхідності у кисневій терапії.


У найкоротший час експрес-тестування зроблять і доньці хворої, яка нещодавно повернулася з Польщі.


Вживаємо всіх необхідних заходів щодо нового випадку, перш за все, встановлюємо коло контактів для забезпечення жорсткого режиму самоізоляції, - написав мер.


Нагадаємо, що вчора, 27 березня, експрес-тести показали позитивний результат на COVID-19 у 75-річної кременчужанки.


Додано


Як повідомила під час засідання оперативного штабу із запобігання коронавірусу заступник начальника управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко, жінка приховала факт контакту із донькою, яка повернулася з-за кордону.


Як повідомив мер Віталій Малецький, донька жінк дотрималася самоізоляції, повернувшись Польщі.


- Дуже погано, що сама пацієнтка, як медик, не дотрималася заходів безпеки, - зауважив мер.


До встановлення діагнозу на коронавірус хвора перебувала у пульмонологічному відділенні Першої лікарні з пневмонією. Встановлено, що вона мала контакт з 14 пацієнтами і 19 медиками, які працювали і  не знали, що хвора мала контакт з людиною, яка повернулася з-за кордону.


Мер Кременчука Віталій Малецький зазначив, що в одному приміщенні з відділенням пульмонології знаходиться й онковідділення.

Наразі донька хворої теж перебуває в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька». Їй зробили експрес-тест на коронавірус, незабаром буде відомий результат.


Лікарів Першої лікарні та пацієнтів пульмонологічного відділення, які мали контакт з хворою, теж протестують. Медики перебуватимуть на самоізоляції. Контактних пацієнтів (залежно від перебігу пневмонії) відправлять або додому на самоізоляцію, або в інфекційне відділення лікарні «Кременчуцька».

6
Автор: Катерина Турубара, Тетяна Донченко Источник фото: ukrinform.ru
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 15

256
Pereselenets:
Сегодня, 10:00

Вирус не остановить ни через месяц, ни через два. Испанка бужевала ТРИ года.


+6
3 664
Oleg Olimp:
Сегодня, 10:11

Сколько еще, таких дочек и сыночков успели разнести заразу?


+35
90
southward:
Сегодня, 10:23

А на сайті все ще 0 в Кременчуці


+9
34
Чувааак:
Сегодня, 10:24

А чому лічильник на сайті мовчить?


+6
40
Dmytro8:
Сегодня, 10:28

Нет сомнений, что этой хренью переболеет большинство. Надежда только на то, что вирус мутирует и станет не таким опасным для человека...


+15
1 492
Marshall:
Сегодня, 10:29

Давайте ещё больше украинцев привезём из-за границы, пускай больше заразы занесут домой...
Почему не пересидеть карантин там где он тебя застал? Обязательно везти болячку на родину и заражать близких? Как из Уханя так на карантин, а остальные так под честное слово...

Лукашенко своим как сказал? "Выехали - вот там и сидите"!


+34
3 408
Дмитрий:
Сегодня, 10:37

Цитата: Чувааак

А чому лічильник на сайті мовчить?

По ком звонит колокол ?

успеете


+4
34
nelyaza:
Сегодня, 10:37

Ну вирус у неё, ну температура в норме, самочувствие в норме и что??? Да тут пол города с темературой и в соплях. Чего такая паника??? Каждый из нас хоть раз в жизни болел ОРВИ и никто не умер.


-11
181
кренделёк:
Сегодня, 10:46

Цитата: Чувааак

А чому лічильник на сайті мовчить?

 

ну написали - полегчало ?


+6
1 492
Marshall:
Сегодня, 10:48

Цитата: nelyaza

Ну вирус у неё, ну температура в норме, самочувствие в норме и что??? Да тут пол города с темературой и в соплях. Чего такая паника??? Каждый из нас хоть раз в жизни болел ОРВИ и никто не умер.


а проблема в том, что бОльшая часть умерших это пожилые люди с хроническими болячками и слабым имунитетом! вот их и добивал covid-19! Если молодые организмы ещё как то справляются, то пожилым очень тяжело!
А вот теперь у меня лично к вам вопрос: вы с такой же лёгкостью скажете/напишете такой же комментарий если, не дай Бог конечно же, вашу семью коснётся беда?


+16
551
SergNemo:
Сегодня, 11:18

Цитата: Marshall

...
Почему не пересидеть карантин там где он тебя застал? Обязательно везти болячку на родину и заражать близких? ...

Тут те, кто дома плачут что из-за карантина им не на что жить. (Хотя мне и не понятно, как не иметь заначки на черный день) А за что жить тем, кого это застало за границей?


-5
32
Grinenko:
Сегодня, 11:29

Теперь к карантину надо относится серьезно....шутки кончились. Реально, не хотите болеть, сидите дома. Пока ситуация не улучшится,а дольше видно будет. А пенсионеров это касается в первую очередь.

 


+3
1 492
Marshall:
Сегодня, 11:31

Цитата: SergNemo

Цитата: Marshall

...
Почему не пересидеть карантин там где он тебя застал? Обязательно везти болячку на родину и заражать близких? ...

Тут те, кто дома плачут что из-за карантина им не на что жить. (Хотя мне и не понятно, как не иметь заначки на черный день) А за что жить тем, кого это застало за границей?


что лучше "с деньгами и болячкой" или "без денег и без болячки"?
лично я лучше продам что-либо или наодалживаю, а потом буду думать как отдавать, нежели потеряю кого-то из близких!


+1
39
sergey.kovalenko:
Сегодня, 11:35

Сейчас лучше вообще сидеть дома или хотя бы избегать заполненных мест, даже на улице! Не сказать, что совсем не выходить, хотя бы во двор надо выходить кислорода набираться!


0
265
wtf100500:
Сегодня, 11:36

Так подождите - это та женщина которой не делали тест, она пролежала в палате на 6 человек (кажется была статья о ней), и люди потом переживали что ее перевели, а тест ей почему то не делали. Усанова вроде вещала что причин для теста нет. 

Итог: зараженными могут быть почти 20 врачей, патциенты палаты в которой она была, и по цепочке от врачей к домам и проезду в транспорте. И в итоге попытаются обвинить саму заболевшую что она что то скрыла, с учетом что процедуру в данное время по приему подобных больных уже отработали. 

Абсурдом было обьявлять карантин и тянуть со всей больной Европы сюда людей, а потом еще и границы закрыть (выполняют видимо условия нового транша). 


0
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