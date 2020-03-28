COVID-19 виявили майже в усіх областях України, крім Кіровоградської

Станом на 10.00 28 березня в Україні зафіксовано 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (93 - за останню добу).
За даними Центру громадського здоров’я України, з них 8 летальних, але є й добрі новини: 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина) - усі з Чернівецької області. Коронавірус виявили майже в усіх областях України, крім Кіровоградської.
На ранок 28 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.
Сьогодні лабораторно підтвердився і перший випадок зараження на коронавірус в Кременчуці.