COVID-19 виявили майже в усіх областях України, крім Кіровоградської

Сегодня, 10:34 Просмотров: 1 451 Комментариев: 2

У нашій країні від коронавірусу померло вже вісім людей, п'ятеро одужали

Станом на 10.00 28 березня в Україні зафіксовано 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (93 - за останню добу).





За даними Центру громадського здоров’я України, з них 8 летальних, але є й добрі новини: 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина) - усі з Чернівецької області. Коронавірус виявили майже в усіх областях України, крім Кіровоградської.





На ранок 28 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.





Сьогодні лабораторно підтвердився і перший випадок зараження на коронавірус в Кременчуці.