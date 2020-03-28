Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.03.2020 10:00
Підтверджені:
Україна311
Кременчук1
Хворі:
Україна298
Кременчук1
Вилікувалось:
Україна5
Кременчук0
Померло:
Україна8
Кременчук0
Здоровье, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

COVID-19 виявили майже в усіх областях України, крім Кіровоградської

Сегодня, 10:34 Просмотров: 1 451 Комментариев: 2

 


У нашій країні від коронавірусу померло вже вісім людей, п'ятеро одужали

Станом на 10.00 28 березня в Україні зафіксовано 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 (93 - за останню добу).


За даними Центру громадського здоров’я України, з них 8 летальних, але є й добрі новини: 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина) - усі з Чернівецької області. Коронавірус виявили майже в усіх областях України, крім Кіровоградської.


На ранок 28 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 311 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1712 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.


Сьогодні лабораторно підтвердився і перший випадок зараження на коронавірус в Кременчуці.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус статистика

Комментарии: 2

528
romix:
Сегодня, 10:48

Срочно референдум о присоединении Кременчуга к Власовке!


+1
40
Dmytro8:
Сегодня, 11:07

Вопрос одного-двух дней.


0
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