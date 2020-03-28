7 дітей з двох інтернатів Кременчук забере під свою опіку

Сегодня, 09:22 Просмотров: 952 Комментариев: 1

Семеро дітлахів з двох інтернатів облаштують в центрі реаблітації, а заклади на час карантину припинять роботу. На прохання Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради та комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської обласної ради на період до закінчення карантину та режиму надзвичайної ситуації дітей з цих закладів влаштують до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради. Про це на засіданні виконкому повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- Ми заберемо дітей з двох інтернатів обласного підпорядкування до нашого центру реабілітації. В одному обласному закладі було двоє дітей, в іншому - 5. Щоб забезпечувати їх, на роботу виходили десятки людей, навантажували громадський транспорт, неможливо було відключити опалення, - зазначив Віталій Малецький.



Діти цілодобово знаходяться під наглядом фахівців, будуть забезпечені продуктами харчування, є можливість дистанційної освіти.