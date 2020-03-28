Поблизу вулиці Небесної Сотні знайшли один великий та сім маленьких...

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26 березня поблизу вулиці Небесної Сотні на відкритій території знайшли артилерійські снаряди. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, о 6.00 про підозрілі предмети повідомив до диспетчерської ОКЦ Кременчука громадянин, який їх виявив.





На місце виявлення боєприпасу виїжджали оперативно-слідча група Кременчуцького відділу поліції та ідентифікатор. Він встановив, що виявлені предмети – це сім артилерійських снарядів калібру 45 мм часів минулих війн.





Станом на 27 березня сім снарядів 45 мм та один снаряд 152 мм вилучила піротехнічна група. 27 березня їх знешкодили на підривному майданчику.