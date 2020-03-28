Весна радует: Кременчуг ждут тёплые выходные без дождей

Сегодня, 08:14 Просмотров: 877

На выходных в Кременчуге будет тепло и преимущественно солнечно, никаких неожиданных сюрпризов погода подбросить не должна.





Sinoptik прогнозирует, что небо утром и вечером в субботу, 28 марта, затянут тучи, а вот днём будет преобладать солнечная погода. Воскресенье, 29 марта, станет облачным днём. Дождей на уикенд не предвидится. Столбики термометров покажут от +3°С по утрам до +15°С.





Gismeteo обещает переменную облачность на протяжении всего уикенда. Максимально воздух прогреется до +16°С, минимум составит +3°С. Без осадков.





И только Ventusky обещает небольшой кратковременный дождь в воскресенье, 29 марта. Кроме того, в воскресенье стоит ждать пасмурной погоды, а вот в субботу, 28 марта, несколько солнечных часов днём всё же ждёт кременчужан. Температурные показатели будут колебаться в пределах от +6°С до +16°С.