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Кременчуг

Весна радует: Кременчуг ждут тёплые выходные без дождей

Сегодня, 08:14 Просмотров: 877

 

Температура поднимется до +16°С

На выходных в Кременчуге будет тепло и преимущественно солнечно, никаких неожиданных сюрпризов погода подбросить не должна.


 

Sinoptik прогнозирует, что небо утром и вечером в субботу, 28 марта, затянут тучи, а вот днём будет преобладать солнечная погода. Воскресенье, 29 марта, станет облачным днём. Дождей на уикенд не предвидится. Столбики термометров покажут от +3°С по утрам до +15°С.


 

Gismeteo обещает переменную облачность на протяжении всего уикенда. Максимально воздух прогреется до +16°С, минимум составит +3°С. Без осадков.


 

И только Ventusky обещает небольшой кратковременный дождь в воскресенье, 29 марта. Кроме того, в воскресенье стоит ждать пасмурной погоды, а вот в субботу, 28 марта, несколько солнечных часов днём всё же ждёт кременчужан. Температурные показатели будут колебаться в пределах от +6°С до +16°С.

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Автор: Катерина Турубара Фото: Алёна Душенко
Теги: погода прогноз весна тепло
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