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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

232 кременчужанина перебувають на самоізоляції, 92 людини успішно її пройшли

Сегодня, 15:27 Просмотров: 438

 

Але за неофіційними даними мерії, осіб, які прибули у місто з-за кордону, близько 2000

2 квітня на засіданні оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу стало відомо, що у Кременчуці на самоізоляції перебуває 232 людини, щоденно їх обдзвонюють медики. 92 кременчужанина наразі пройшли самоізоляцію та виявилися здоровими. Але це за офіційними даними.


Як повідомив мер міста Віталій Малецький, за неофіційною інформацією, осіб, які повернулися у Кременчук з-за кордону у період карантину, приблизно у 10 разів більше, тобто близько 2000. Їх розшукують та встановлюють з ними контакти.


Нагадаємо, що про порушників самоізоляції мер просить повідомляти на гарячу лінію 15-63 або на 102, ними займатимуться правоохоронці та медики.


«Шерлоки Холмси» з Управління охорони здоров’я шукатимуть родичів самоізольованих кременчужан

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: eaomedia.ru
Теги: коронавірус коронавирус самоизоляция
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