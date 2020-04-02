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У Кременчуці на «гарячому» попався 20-річний палій

Сегодня, 15:43 Просмотров: 896 Комментариев: 2

 

Хлопець підпалив рослинність на відкритій місцевості

Сьогодні, 2 квітня, оперативним службам стало відомо про пожежу в районі залізничного переїзду, що на вулиці лікаря Богаєвського. Рятувальники повідомили патрульним про хлопця, який підпалив рослинність та втік.


Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, згодом особу палія встановили, а згодом виявили його за місцем проживання. 20-річний парубок не заперечував, що саме він причетний до підпалу. Очевидці впізнали палія.


Слідчо-оперативна група виїхала за повідомленням патрульних, оскільки в діях вбачаються ознаки злочину за статтею 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу).

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: Пожежа

Комментарии: 2

212
cenzor:
Сегодня, 16:02

сжечь на костре


+5
91
southward:
Сегодня, 16:34

Йому по-приколу. "Веселий палій" (дивіться на YouTube)


0
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