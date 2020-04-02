У Кременчуці на «гарячому» попався 20-річний палій

Сьогодні, 2 квітня, оперативним службам стало відомо про пожежу в районі залізничного переїзду, що на вулиці лікаря Богаєвського. Рятувальники повідомили патрульним про хлопця, який підпалив рослинність та втік.
Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, згодом особу палія встановили, а згодом виявили його за місцем проживання. 20-річний парубок не заперечував, що саме він причетний до підпалу. Очевидці впізнали палія.
Слідчо-оперативна група виїхала за повідомленням патрульних, оскільки в діях вбачаються ознаки злочину за статтею 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу).