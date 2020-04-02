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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Безкоштовно годувати правоохоронців на карантинних блок-постах розраховують впродовж 2 місяців

Сегодня, 16:03 Просмотров: 413 Комментариев: 3

Кошти виділили з міського бюджету

407 900 гривень виділили на гаряче харчування медиків швидкої допомоги та правоохоронців під час карантину. Рішення прийняли 1 квітня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради.


Згідно з рішенням, медики швидкої допомоги та правоохоронці, які чергуватимуть на пропускних пунктах будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.


137 900 грн спрямують на харчування медиків «швидкої», решта - для правоохоронців.


Виділених коштів має вистачити на 2 місяці роботи під час карантину.


Нагадаємо, що на харчування медиків виділили 280 000 грн. 


Медиків Кременчука, задіяних у боротьбі з СOVID-19, годуватимуть безкоштовними обідами

1
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус блокпост

Комментарии: 3

3 419
Дмитрий:
Сегодня, 16:12

Какой то бузумный треш по растрате денег. 0,5 млн за 2 мес  . 8000 грн в день, с куцого горбюджета. Просто так. А до этого их чем ели?  По всей стране. Сегодня ехал, по Киевской, 8 человек стоят. 4 авто. 2 будки. Уму непостижимо. Для кого? От кого?


+9
504
vetalman:
Сегодня, 16:13

Ну если и это новость то и меню огласите и подрядчика 


+5
212
cenzor:
Сегодня, 16:26

Цитата: Дмитрий
Для кого? От кого?
время покажет...например от таких как из Въетнама прилетели...


-3
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