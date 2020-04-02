Безкоштовно годувати правоохоронців на карантинних блок-постах розраховують впродовж 2 місяців

Сегодня, 16:03 Просмотров: 413 Комментариев: 3

407 900 гривень виділили на гаряче харчування медиків швидкої допомоги та правоохоронців під час карантину. Рішення прийняли 1 квітня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради.



Згідно з рішенням, медики швидкої допомоги та правоохоронці, які чергуватимуть на пропускних пунктах будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.



137 900 грн спрямують на харчування медиків «швидкої», решта - для правоохоронців.



Виділених коштів має вистачити на 2 місяці роботи під час карантину.





Нагадаємо, що на харчування медиків виділили 280 000 грн.



