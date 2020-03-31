Медиків Кременчука, задіяних у боротьбі з СOVID-19, годуватимуть безкоштовними обідами

Сегодня, 18:28 Просмотров: 1 116 Комментариев: 3

Медиків, задіяних у боротьбі з коронавірусом, забезпечать безкоштовними обідами за рахунок міського бюджету. Таке рішення позачергово ухвалив 31 березня виконком.





На комплексні обіди виділено 280 тисяч гривень за рахунок перерозподілу бюджету: гроші «зняли» з бюджетних призначень на капітальний ремонт мережі теплопостачання в лікарні відновного лікування (водолікарні).





Як пояснив Максим Середа, начальник управління охорони здоров'я, гарячим харчуванням забезпечуватимуть тих, хто безпосередньо задіяний у прийманні, лікуванні та догляді за пацієнтами з діагнозом або підозрами на коронавірус. (У тому числі тих, хто чергує в нічну зміну.) Це медики інфекційних відділень дитячої лікарні та лікарні «Кременчуцька», медики приймальних та реанімаційних відділень цих закладів. Також гарячими обідами забезпечуватимуть медичний персонал ізолятору, який запрацював у лікарні відновного лікування.





У разі розгортання інфекційного госпіталю у Першій міській лікарні (це передбачено, якщо погіршиться ситуація із захворюваністю), обідами забезпечать і медиків шпиталю.