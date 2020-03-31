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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Медиків Кременчука, задіяних у боротьбі з СOVID-19, годуватимуть безкоштовними обідами

Сегодня, 18:28 Просмотров: 1 116 Комментариев: 3

 

Гарячі обіди на суму 50 гривень з доставкою оплатить міський бюджет

Медиків, задіяних у боротьбі з коронавірусом, забезпечать безкоштовними обідами за рахунок міського бюджету. Таке рішення позачергово ухвалив 31 березня виконком.


На комплексні обіди виділено 280 тисяч гривень за рахунок перерозподілу бюджету: гроші «зняли» з бюджетних призначень на капітальний ремонт мережі теплопостачання в лікарні відновного лікування (водолікарні).


Як пояснив Максим Середа, начальник управління охорони здоров'я, гарячим харчуванням забезпечуватимуть тих, хто безпосередньо задіяний у прийманні, лікуванні та догляді за пацієнтами з діагнозом або підозрами на коронавірус. (У тому числі тих, хто чергує в нічну зміну.) Це медики інфекційних відділень дитячої лікарні та лікарні «Кременчуцька», медики приймальних та реанімаційних відділень цих закладів. Також гарячими обідами забезпечуватимуть медичний персонал ізолятору, який запрацював у лікарні відновного лікування.


У разі розгортання інфекційного госпіталю у Першій міській лікарні (це передбачено, якщо погіршиться ситуація із захворюваністю), обідами забезпечать і медиків шпиталю.

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: медики бюджет коронавірус

Комментарии: 3

546
VsegdaProtiv:
Сегодня, 18:58

Лучше бы с газеток сняли 9 лямов!


+14
842
jondin:
Сегодня, 20:04

Одолжение сделали. когда кухни при больницах работали., то вопрос о кормежке медперсонала скорей всего не вставал.


+1
779
Angel737:
Сегодня, 21:13

Как-бы там небыло-бы, а эти действия Мера, я поддерживаю,

для наших медииков, это святое!

Это Правильно!

Ещё-бы 9 лямов с газетки снял-бы, ну вобще, был бы Молодец наш Мер.


0
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