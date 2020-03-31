Карантинне: власникам тимчасових протермінованих водійських посвідчень загрожує штраф

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 558

Деякі власники тимчасового водійського посвідчення опинилися у неприємній ситуації: термін дії документа добігає кінця, а замінити його немає можливості через зачинені сервісні центри МВС. Якщо водій попаде в поле зору патрульних, йому загрожує адмінвідповідальність

Кременчужанка Юлія розповіла «Телеграфу» про неприємну ситуацію, учасницею якої стала не з власної волі. 10 квітня 2020 року збігає термін дії її тимчасового водійського посвідчення. Для того, щоб продовжити законно керувати машиною, потрібно замінити тимчасовий документ на постійний. Але на час карантину зробити це неможливо - більшість сервісних центрів МВС не працюють. А ті що функціонують, не надають послуги щодо обміну водійського посвідчення.





Нагадаймо, що до кінця карантину, до 24 квітня, робота сервісних центрів МВС обмежена. На території Полтавщини надає послуги лише сервісний центр у Полтаві. До того ж, звернутися туди можна лише за невідкладною послугою.









Юля повідомила, що у сервісному центрі їй відповіли, - обмін водійського посвідчення не здійснюється. За роз'ясненнями, чи можна користуватися протермінованим документом, порадили звернутися до патрульної поліції.





У пресслужбі патрульної поліції Кременчука «Телеграфу» зазначили, що ніяких змін щодо цього немає. Якщо у водія патрульні виявлять протерміноване тимчасове посвідчення, то йому загрожує адмінвідповідальність за порушення ч.2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами). Мова йде про штраф у розмірі 510 гривень.





Виходить, аби уникнути грошового покарання, водіям, в яких збіг термін дії посвідчення, не варто сідати за кермо.





Проте є ще один варіант - водійське посвідчення можна було оновити у додатку «Дія». Потрібний пакет документів відправити онлайн і дочекатися, аби посвідчення оновлять у мобільному додатку. Таке запропонувала Юля сервісному центру МВС. На що їй відповіли:





- Добрий день! Питання можливості користування посвідченням водія, термін дії якого закінчується у період карантину, наразі вирішується. Просимо слідкувати за нашими новинами на офіційному вебсайті hsc.gov.ua та постами на сторінці у Фейсбуці.