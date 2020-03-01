На Полтавщині тимчасово не працюють сервісні центри МВС, крім офісу в Полтаві

Сегодня, 17:01 Просмотров: 163

У зв'язку з карантином, з 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС тимчасово зупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн. За інформацією Територіального сервісного центру МВС в Полтавській області, громадян прийматимуть виключно для надання невідкладних послуг. Мова йде про:

реєстрацію/перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;

перереєстрацію транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто;

відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.

Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС. Їх адреси та номери телефонів можете переглянути нижче. Тож кременчужанам за нагальної потреби варто буде їхати до Полтави, в єдиний на всю область працюючий сервісний центр. Сервісний центр у Полтаві знаходиться за адресою с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В. Номер телефону - (099) 293-43-55.





Адреси чергових сервісних центрів МВС





Крім того, прийом громадян з явними ознаками ГРВІ проводитись не буде.





Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті.





Уточнення: у сервісних центрах на робочих місцях перебувають працівники, проте вони не приймають громадян. У черговому режимі на Полтавщині працює лише сервісний центр у Полтаві, він приймає відвідувачів у невідкладних випадках.