На Полтавщині тимчасово не працюють сервісні центри МВС, крім офісу в Полтаві

У зв'язку з карантином, з 19 березня по 3 квітня 2020 року сервісні центри МВС тимчасово зупиняють прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн. За інформацією Територіального сервісного центру МВС в Полтавській області, громадян прийматимуть виключно для надання невідкладних послуг. Мова йде про:
Ці послуги будуть надаватися за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС. Їх адреси та номери телефонів можете переглянути нижче. Тож кременчужанам за нагальної потреби варто буде їхати до Полтави, в єдиний на всю область працюючий сервісний центр. Сервісний центр у Полтаві знаходиться за адресою с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В. Номер телефону - (099) 293-43-55.
Адреси чергових сервісних центрів МВС
Крім того, прийом громадян з явними ознаками ГРВІ проводитись не буде.
Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті.
Уточнення: у сервісних центрах на робочих місцях перебувають працівники, проте вони не приймають громадян. У черговому режимі на Полтавщині працює лише сервісний центр у Полтаві, він приймає відвідувачів у невідкладних випадках.