Коронавірусне: управління соцзахисту населення у Кременчуці призупинили прийом

Сегодня, 16:42 Просмотров: 394

Людям радять звертатися телефоном та писати листи – звичайною чи електронною поштою

Управління соціального захисту населення у Кременчуці призупинили прийом громадян у зв’язку із карантинними заходами щодо запобігання коронавірусу. По це повідомляється на сторінці департаменту соціального захисту населення у Фейсбуку.

В управліннях працюють телефони «гарячих ліній», за якими можна одержати необхідну інформацію.

Документи (у тому числі заяви на призначення певного виду допомоги заяви на перерахування коштів на банківські рахунки, довідки тощо) людям радять направляти поштою або електронною поштою, попередньо з’ясувавши всі питання зі спеціалістами.

Контакти УСЗН:

Управління соціального захисту Крюківського району:





- з питань призначення допомог, субсидії - тел. 6 13 63, 096 4032969,

0955820302

- з питань соціальної реабілітації осіб з інвалідністю - тел. 6 21 95, 068 7230040

- з питань отримання пільг - тел. 6 23 35, 098 4234502

- з питань призначення допомоги ВПО та оздоровлення ЧАЕС - тел. 6 21 44,

098 4082925

- приймальня - 6-01-22, 068-706-76-42

адреса – вул. І. Приходька, 90, м. Кременчук, 39621

електронна пошта 05385878@mail.gov.ua

Управління соціального захисту Автозавводського району:

- з питань призначення допомог, субсидії – тел. 75-86-86, 068-265-68-25

- з питань соціальної реабілітації осіб з інвалідністю - тел. 75-86-82.

- з питань отримання пільг - тел. 75-86-81, 097-602-83-05.

- з питань призначення допомоги ВПО та оздоровлення ЧАЕС - тел. 75-86-80.

- приймальня – 75-86-84.

адреса – просп. Свободи, 66 м. Кременчук, 39623

електронна пошта: 26218015@mail.gov.ua