В Україні зафіксували два нові випадки COVID-19

Сегодня, 16:37 Просмотров: 879 Комментариев: 2

В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.





Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.





Раніше про інфікованого 56-річного житомирця повідомив міський голова Сергій Сухомлин.





Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.