В Україні зафіксували два нові випадки COVID-19

Загалом коронавірусом заразилося вже 18 людей
В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.
Раніше про інфікованого 56-річного житомирця повідомив міський голова Сергій Сухомлин.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.