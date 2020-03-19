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В Україні зафіксували два нові випадки COVID-19

Сегодня, 16:37 Просмотров: 879 Комментариев: 2

Загалом коронавірусом заразилося вже 18 людей

В Україні зафіксовано 2 нові випадки інфікування коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.


Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено два нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у Києві, ще один - у Житомирі. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.


Раніше про інфікованого 56-річного житомирця повідомив міський голова Сергій Сухомлин.


Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них - летальні.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус

Комментарии: 2

794
shoni1970:
Сегодня, 17:10

У сестры и жены больного нардепа. А у остальных? Или этот вирус, из гуманных целей, поражает только богатых и власть имущих?


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cheh_a:
Сегодня, 17:28

просто потому что обычные люди по заграницам мало шарятся))


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