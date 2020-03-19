В Кременчуге карантинный режим на транспорте поставлен «на паузу» – возят больше 10

Сегодня, 17:49 Просмотров: 3 390 Комментариев: 4

После 17.00 в Кременчуге общественный транспорт снялся с карантинного режима и начал возить больше 10 человек в салоне. Такие водители встречались и сегодня утром, но большинство выполняло приказ по ограничению пассажиров. Как минимум, в троллейбусы и коммунальные автобусы на маршруте №25 больше 10 не пускали.

К вечернему часу пик о карантине забыли даже в троллейбусах – об этом сообщают наши читатели и мы проверили на себе.

Это троллейбус и в нём явно больше 10 пассажиров. По нашим данным, «окно возможностей» открыто до 19.30.

Во многих маршрутках ездят со стоячими пассажирами.

Сегодня в Кременчуге начала распространятся информация о том, что завтра в городе должен остановится общественный транспорт. Днём в мэрии эту информацию опровергли, но уже вечером мэр Виталий Малецкий отказался отвечать на этот вопрос.









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Ситуация на остановках «Центр» и «Центральный рынок», откуда пассажиры едут в Крюков и на Раковку. Время: около 19.00.





Водители пускают людей только на сидящие места. Люди формируют очередь





Сидящих мест на всех не хватает





На остановке «Рынок» водители маршруток даже не останавливаются





Но всех спасает добрый водитель автобуса №25