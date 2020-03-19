Кременчуг, Коронавірус / Карантин

В Кременчуге карантинный режим на транспорте поставлен «на паузу» – возят больше 10

Сегодня, 17:49 Просмотров: 3 390 Комментариев: 4

 

«Окно возможностей открыто»

После 17.00 в Кременчуге общественный транспорт снялся с карантинного режима и начал возить больше 10 человек в салоне. Такие водители встречались и сегодня утром, но большинство выполняло приказ по ограничению пассажиров. Как минимум, в троллейбусы и коммунальные автобусы на маршруте №25 больше 10 не пускали.

 

К вечернему часу пик о карантине забыли даже в троллейбусах – об этом сообщают наши читатели и мы проверили на себе.

 

Это троллейбус и в нём явно больше 10 пассажиров. По нашим данным, «окно возможностей» открыто до 19.30.

 

Во многих маршрутках ездят со стоячими пассажирами.

 

Сегодня в Кременчуге начала распространятся информация о том, что завтра в городе должен остановится общественный транспорт. Днём в мэрии эту информацию опровергли, но уже вечером мэр Виталий Малецкий отказался отвечать на этот вопрос.



Добавлено

Ситуация на остановках «Центр» и «Центральный рынок», откуда пассажиры едут в Крюков и на Раковку. Время: около 19.00.


 

Водители пускают людей только на сидящие места. Люди формируют очередь


 

Сидящих мест на всех не хватает


На остановке «Рынок» водители маршруток даже не останавливаются


 

Но всех спасает добрый водитель автобуса №25

8
Автор: Стас Константинов
Теги: коронавірус транспорт

Комментарии: 4

4 244
Туся:
Сегодня, 19:11

 Додому якомога швидше добратися хочеться усім без винятку.....


+7
141
Zloy_kachan:
Сегодня, 19:23

Цитата: Туся

 Додому якомога швидше добратися хочеться усім без винятку.....

потім таких і возять вже по одному і не поспішаючи... 

 На жаль з нашим по...їстичним менталітетом не уникнути трагічного досвіду Італії та Іспанії...


+4
580
Medar:
Сегодня, 19:33

Тем временем во Львове временно отменили льготы на проезд.


+11
897
D:
Сегодня, 19:44

Ситуация , конечно, хреновая....Но одна есть надежда. Может хотябы так люди научатся уважать личное пространство, понимать  - что очередь в общественный транпорт  - это лучше , чем толпа , топчущая друг другу ноги и пинающая другие части тела... Весь цивилизованный мир живет, уважая друг друга... Будьте здоровы!


+14
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