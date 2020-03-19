В Кременчуге карантинный режим на транспорте поставлен «на паузу» – возят больше 10

После 17.00 в Кременчуге общественный транспорт снялся с карантинного режима и начал возить больше 10 человек в салоне. Такие водители встречались и сегодня утром, но большинство выполняло приказ по ограничению пассажиров. Как минимум, в троллейбусы и коммунальные автобусы на маршруте №25 больше 10 не пускали.
К вечернему часу пик о карантине забыли даже в троллейбусах – об этом сообщают наши читатели и мы проверили на себе.
Это троллейбус и в нём явно больше 10 пассажиров. По нашим данным, «окно возможностей» открыто до 19.30.
Во многих маршрутках ездят со стоячими пассажирами.
Сегодня в Кременчуге начала распространятся информация о том, что завтра в городе должен остановится общественный транспорт. Днём в мэрии эту информацию опровергли, но уже вечером мэр Виталий Малецкий отказался отвечать на этот вопрос.
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Ситуация на остановках «Центр» и «Центральный рынок», откуда пассажиры едут в Крюков и на Раковку. Время: около 19.00.
Водители пускают людей только на сидящие места. Люди формируют очередь
Сидящих мест на всех не хватает
На остановке «Рынок» водители маршруток даже не останавливаются