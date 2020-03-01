В кінці робочого дня: абрикосовий цвіт бере в свої обійми Кременчук

Сегодня, 18:39 Просмотров: 1 271

Абрикосовий цвіт поступово бере в обійми вулиці Кременчука. Якщо одні дерева тільки готуються розпустити пелюстки, то інші вже дарують кременчужанам невимовну красу.









Цвітіння абрикос красиве, але швидкоплинне явище, тому встигніть насолодитися неймовірним ароматом ніжних білих та рожевих квітів.









Нагадаємо, що тепла погода внесла свої корективи. Кременчужани діляться у соцмережах світлинами квітів, які завчасно розквітли. Так кременчужанка Skarlet O Hara опублікувала фото кульбабки. А у Горішніх Плавнях розквітло абрикосове дерево.





В анексованому Криму абрикос розквіт ще два тижні назад. У Севастополі розквітли абрикоси й радують мешканців своїм ароматом.



