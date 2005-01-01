21 випадок COVID-19 зафіксували в Україні - померла ще одна жінка

Сегодня, 20:58 Просмотров: 2 002 Комментариев: 5

Загалом на території держави вже три летальні випадки

В Україні підтверджено 21 випадок COVID-19. Таку інформацію повідомляє Міністерство охорони здоров'я.





Коронавірусна хвороба підтверджена:

у Чернівецькій області - десять випадків;

в Житомирській — два випадки;

в Київській області - два випадки;

в Києві - три випадки;

в Донецькій області - один випадок;

у Дніпропетровській області - два випадки;

в Івано-Франківській — один випадок.

Три з цих випадків — летальні. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом. МОЗ інформує, що пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані.





Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.





Ще 12 українців проходять лікування у зв’язку з коронавірусною інфекцією за кордоном.