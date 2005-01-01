Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

21 випадок COVID-19 зафіксували в Україні - померла ще одна жінка

Сегодня, 20:58 Просмотров: 2 002 Комментариев: 5

Загалом на території держави вже три летальні випадки

 

В Україні підтверджено 21 випадок COVID-19. Таку інформацію повідомляє Міністерство охорони здоров'я.


Коронавірусна хвороба підтверджена:

  • у Чернівецькій області - десять випадків;
  • в Житомирській — два випадки;
  • в Київській області - два випадки;
  • в Києві - три випадки;
  • в Донецькій області - один випадок;
  • у Дніпропетровській області - два випадки;
  • в Івано-Франківській — один випадок.

Три з цих випадків — летальні. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом. МОЗ інформує, що пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані.


Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.


Ще 12 українців проходять лікування у зв’язку з коронавірусною інфекцією за кордоном.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус смерть

Комментарии: 5

736
antikola:
Сегодня, 21:06

наши возвращаются!!!! через неделю ощутим результат


+10
419
Lyolya:
Сегодня, 21:41

Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів... А самоизоляция не предусматривает самолечение? Или на дом каждому заболевшему будет доктор с набором лекарств приезжать, причем теми лекарствами, которых нет в принципе?! Да, и потом, есть исход под вопросом, у женщины совсем другой букет заболеваний был. Сейчас многих под гребенку будут записывать в жертвы короны не напрягаясь делать истинных экспертиз. Мое мнение.


+5
71
StarПёр:
Сегодня, 21:42

Цитата: antikola

наши возвращаются!!!! через неделю ощутим результат

 

Вопрос только почему не через карантин? Зеленая шмаркля визжала как свинья что все под контролем, десяток санаториев переоборудованно под карантин...


+4
784
Nik:
Сегодня, 21:48

Цитата: antikola
наши возвращаются!!!!

Конечно НАШИ!!! Конечно возвращаются. Это их Родина! И ерничать по этому поводу могут только моральные уроды, мягко говоря.


-4
736
antikola:
Сегодня, 22:19

Цитата: StarПёр
Вопрос только почему не через карантин?
этим вопросом задаются те люди из Санжар-а что, так можно было?



Цитата: Nik
моральные уроды,
только моральные уроды могут думать о деньгах, когда перевозят горожан в маршрутках не наваривая в 1000%.


-1
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