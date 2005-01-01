21 випадок COVID-19 зафіксували в Україні - померла ще одна жінка

Загалом на території держави вже три летальні випадки
В Україні підтверджено 21 випадок COVID-19. Таку інформацію повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Коронавірусна хвороба підтверджена:
Три з цих випадків — летальні. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом. МОЗ інформує, що пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані.
Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.
Ще 12 українців проходять лікування у зв’язку з коронавірусною інфекцією за кордоном.