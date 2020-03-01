291 осіб на Полтавщині знаходяться в самоізоляції

Сегодня, 07:05 Просмотров: 919 Комментариев: 2

Понад 11 тисяч українських громадян повертаються в Україну, зокрема й на Полтавщину. В регіонах цих осіб мають ідентифікувати і проконтролювати, щоб вони перебували на самоізоляції. Про це розповів під час брифінгу щодо оперативної ситуації з COVID-19 в області голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.





[quote]- Про всіх цих людей, які повертаються на Полтавщину, знаємо. Нині в області на самоізоляції перебуває 291 особа. Усі вони під наглядом сімейних лікарів. Самоізоляція має тривати 14 днів, щоб виявити чи людина хвора, – зазначив Олег Синєгубов. – Наразі в області немає жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. Не будьте легковажними й за змоги максимально обмежте пересування, дотримуйтеся дистанційного режиму роботи. Наголошую, якщо ви повернулися з країни, де зафіксовано COVID-19, залишайтеся на самоізоляції не менше 14 днів.[/quote]





Нагадаємо, що вчара озвучували цифру 30, саме така кількість мешканців Полтавщини знаходилася на самоізоляції.





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Очільник області зазначив, що на Полтавщині є 17 інфекційних відділень на 427 ліжок, які готові надавати допомогу в разі виявлення захворювання. До того ж, за потреби лікарні перепрофілюють інші ліжко-місця під інфекційні.





В області цілодобово працює оперативний штаб. Діє цілодобова «гаряча» лінія 0 800 505 032. На неї надійшло понад 100 звернень. Загалом вони стосуються роз’яснень щодо симптомів і порядку дій у разі можливого захворювання на коронавірус.





- Насамперед звертайтеся до сімейного лікаря, якщо симптоми гострі – важко дихати, висока температура, – відразу викликайте швидку, – наголосив Олег Синєгубов.





Розповів, що на Полтавщині визначені місця для обсервації у 13 пунктах області на 817 осіб.





[quote]- Людей, які повертаюся з-за кордону на Полтавщину, відразу на обсервацію не розміщуватимуть. Вони перебуватимуть удома на самоізоляції. Залежно від симптомів лікарі вирішують, чи потрібно цю людину переводити в обсервацію», – пояснив Олег Синєгубов.[/quote]





Додав, що для транспортування хворих передбачено 3 одиниці спеціалізованих транспортних засобів класу «С» екстреної медичної допомоги. В кожному лікарняному закладі визначений додатковий медичний транспорт для транспортування хворих.





Крім того, Олег Синєгубов спростував чутки про продовження карантину в закладах освіти. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів карантин у навчальних установах триватиме з 12 березня до 3 квітня.