«Шерлоки Холмси» з Управління охорони здоров’я шукатимуть родичів самоізольованих кременчужан

Станом на 29 березня у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 232 особи. Завідувач Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрій Поляков повідомив, що виникають питання до Управління охорони здоров’я.
За його словами, вони контактують з правоохоронцями, щодо порушень вимог самоізоляції, але виникають питання до медиків.
Начальник Управління охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що проводять звірку по кількості та прізвищам кременчужан, які перебувають на самоізоляції.
Міський голова запропонував працівникам Управління охорони здоров’я стати «Шерлоками Холмсами» та встановлювати епідоточення.
Мер зазначив, що за сьогоднішню добу в Україну в’їхало 86 тисяч осіб. Якщо прорахувати пропорції навіть при 45 млн осіб населення України та населення Кременчука у 225 тисяч осіб, то ми маємо 400-430 осіб, які мали повернутися до Кременчука.