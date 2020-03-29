«Шерлоки Холмси» з Управління охорони здоров’я шукатимуть родичів самоізольованих кременчужан

Сегодня, 14:43 Просмотров: 1 019 Комментариев: 2

Станом на 29 березня у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 232 особи. Завідувач Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Андрій Поляков повідомив, що виникають питання до Управління охорони здоров’я.





За його словами, вони контактують з правоохоронцями, щодо порушень вимог самоізоляції, але виникають питання до медиків.





- Не надано у повному обсязі інформацію щодо контактних осіб. Це не унеможливлює проведення своєчасного та у повному обсязі оброблення контактів. Від нас це вимагає поліція та область, – поділився Андрій Поляков.





Начальник Управління охорони здоров’я Максим Середа зазначив, що проводять звірку по кількості та прізвищам кременчужан, які перебувають на самоізоляції.





Міський голова запропонував працівникам Управління охорони здоров’я стати «Шерлоками Холмсами» та встановлювати епідоточення.





- Максим Володимирович, є бази даних, фейсбук… Перетворюйте своїх працівників у «Шерлок Холмсів», нехай знаходять. Ми вчора з працівниками поліції контакти за три хвилини знайшли. Сіли й «мозковим штурмом» знайшли що, де й хто, - зауважив міський голова Віталій Малецький.





Мер зазначив, що за сьогоднішню добу в Україну в’їхало 86 тисяч осіб. Якщо прорахувати пропорції навіть при 45 млн осіб населення України та населення Кременчука у 225 тисяч осіб, то ми маємо 400-430 осіб, які мали повернутися до Кременчука.





- Якщо ми фіксує 1/20, й то добре. Зараз нам пишуть з Гвардійської, 8 близько з 20 квартир сусіди повернулися із заробітків. Дуже багато людей повертаються із-за кордону, просимо провести більш детальну роз’яснювальну роботу, – додав Віталій Малецький.



