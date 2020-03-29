Не всі ринки у Кременчуці розпочнуть роботу з понеділка

Сегодня, 14:11 Просмотров: 2 523

8 ринків підтвердили, що будуть торгувати розсадою і саджанцями

Начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорняк зауважила, що провели роботу з 13 суб’єктами господарювання, які мають ринки. Обговорили питання облаштування зон садових матеріалів.

8 ринків підтвердили, що будуть здійснювати таку торгівлю.









- Не планують проводити таку діяльність ринки: Гвардійський, Плеяда, ще думає Авторинок (вони торгують автозапчастинами, але їм запропонували таку зону), – зауважила Людмила Жорняк на штабі оперативного реагування.





Інші ринки розпочнуть роботу, якщо протягом неділі-понеділка нададуть схеми роботи з кількістю місць та відповідальними особами цієї торгівлі.

Завтра, 30 березня, розпочнуть роботи ринки (якщо погодять сьогодні їм схеми): Центральний, Новоіванівський, Лівобережний, Крюків, Толока й Аврора.





У вівторок, 31 березня, готовий розпочати роботу ринок Правобережний.

1 квітня, у середу, має розпочати роботу ринок Придніпровський.

Нагадуємо, що торгівля розсадою і саджанцями у Кременчуці буде здійснюватись на території ринків з 10.00 до 15.00. Покупцям там забезпечать вхід і вихід в різних місцях, контролювати потік людей будуть охоронці ринків. Продавці розташовуватимуться не ближче, ніж в трьох метрах одне від одного.