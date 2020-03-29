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Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Вперше у Полтаві зафіксували позитивний результат експрес-тесту на коронавірус

Сегодня, 13:40 Просмотров: 2 309

 

Чекають результатів аналізів з київської лабораторії

У Полтаві вперше експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив керівник відділу медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Володимир Мохначов.


За його словами, пацієнт з підозрою — це вже немолода полтавка, яка, ймовірно, мала контакт із зараженою особою. При цьому він пояснив, що експрес-тести та анамнез не мають значення, адже експрес-тест дає лише 30% достовірності. Для остаточного діагнозу потрібно трикратно провести лабораторні ПЛР-тести та мати відповідну клініку.


Станом на ранок 29 березня позитивні результати на коронавірус реєстрували лише у Кременчуці: 27 березня експрес-тест дав позитивний результат у 75-річної жінки, а 28 березня лабораторно підтверджений випадок у 69-річної жінки.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавирус коронавірус экспресс-тесты Полтава анализы
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