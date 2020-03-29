Вперше у Полтаві зафіксували позитивний результат експрес-тесту на коронавірус

Сегодня, 13:40 Просмотров: 2 309

У Полтаві вперше експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив керівник відділу медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Володимир Мохначов.





За його словами, пацієнт з підозрою — це вже немолода полтавка, яка, ймовірно, мала контакт із зараженою особою. При цьому він пояснив, що експрес-тести та анамнез не мають значення, адже експрес-тест дає лише 30% достовірності. Для остаточного діагнозу потрібно трикратно провести лабораторні ПЛР-тести та мати відповідну клініку.





Станом на ранок 29 березня позитивні результати на коронавірус реєстрували лише у Кременчуці: 27 березня експрес-тест дав позитивний результат у 75-річної жінки, а 28 березня лабораторно підтверджений випадок у 69-річної жінки.