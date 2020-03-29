Фотозвіт та журнал санітарної обробки: кременчужан зобов’яжуть контролювати санітарну обробку на роботі

На підприємствах, установах та організаціях щоденно необхідно проводити вологе прибирання з фотозвітом
Міський голова Кременчука Віталій Малецький на штабі оперативного реагування повідомив, що необхідно проводити регулярну санітарну обробку об’єктів, зокрема магазинів та аптек.
Магазини повинні будуть на входах повісити поліетиленові рукавички, аби покупці відразу ж їх вдягали та не було прямого контакту товарів, розміщених на полицях, з руками громадян. В першу чергу, зробити це зобов’яжуть заклади торгівлі, які знаходяться у карантинних зонах.