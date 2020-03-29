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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Фотозвіт та журнал санітарної обробки: кременчужан зобов’яжуть контролювати санітарну обробку на роботі

Сегодня, 13:14 Просмотров: 1 786

 

На підприємствах, установах та організаціях щоденно необхідно проводити вологе прибирання з фотозвітом

Міський голова Кременчука Віталій Малецький на штабі оперативного реагування повідомив, що необхідно проводити регулярну санітарну обробку об’єктів, зокрема магазинів та аптек.

 

- Забов’язати власників завести журнал санітарної обробки об’єкту, фіксувати час, хто виконував цю санітарну обробку, а також фотографувати власним телефоном цей процес й формувати фотоархів. Коли у нас виникатимуть питання, ми попрохаємо цей фотоархів у менеджерів або власників показати проводилася чи не проводилася у певний час санітарна обробка,  – зазначив міський голова.


Магазини повинні будуть на входах повісити поліетиленові рукавички, аби покупці відразу ж їх вдягали та не було прямого контакту товарів, розміщених на полицях, з руками громадян. В першу чергу, зробити це зобов’яжуть заклади торгівлі, які знаходяться у карантинних зонах.

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Автор: Альона Душенко
Теги: санитарная обработка
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