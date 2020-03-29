Фотозвіт та журнал санітарної обробки: кременчужан зобов’яжуть контролювати санітарну обробку на роботі

Сегодня, 13:14 Просмотров: 1 786

Міський голова Кременчука Віталій Малецький на штабі оперативного реагування повідомив, що необхідно проводити регулярну санітарну обробку об’єктів, зокрема магазинів та аптек.

- Забов’язати власників завести журнал санітарної обробки об’єкту, фіксувати час, хто виконував цю санітарну обробку, а також фотографувати власним телефоном цей процес й формувати фотоархів. Коли у нас виникатимуть питання, ми попрохаємо цей фотоархів у менеджерів або власників показати проводилася чи не проводилася у певний час санітарна обробка, – зазначив міський голова.



