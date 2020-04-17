У Кременчуці пожежа охопила балкони чотирьох поверхів

Сегодня, 10:01 Просмотров: 4 535 Комментариев: 1

Вогонь з першого поверху «пішов» далі

Увечері 16 квітня на вулиці Халаменюка сталася пожежа. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, місцем пожежі стала двокімнатна квартира на першому поверсі. Вогонь поширився на балкони на другому третьому та четвертому поверхах.





З будинку евакуювали 7 осіб, з другого поверху врятували 92-річну жінку. Її оглянули медики, жінка не потребувала госпіталізації.





Вогонь знищив дерев'яну балконну раму з остекленням, на двох балконах другого поверху, одному балконі третього та четвертого поверхів згоріли облицювання.





Причина пожежі встановлюється.