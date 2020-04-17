Пів тисячі випадків коронавірусної хвороби виявили за добу в Україні

Сегодня, 10:20 Просмотров: 2 146 Комментариев: 6

Станом на ранок 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За інформацією МОЗ України, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.





За добу зафіксовано 501 новий випадок.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: