Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.04.2020 09:30
Підтверджені:
Україна4662
Кременчук13
Хворі:
Україна4291
Кременчук8
Вилікувалось:
Україна246
Кременчук4
Померло:
Україна125
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Пів тисячі випадків коронавірусної хвороби виявили за добу в Україні

Сегодня, 10:20 Просмотров: 2 146 Комментариев: 6

 

Зафіксували 4 662 хворих

Станом на ранок 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За інформацією МОЗ України, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали.


За добу зафіксовано 501 новий випадок.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 296 випадків;
  • Волинська область — 122 випадки;
  • Дніпропетровська область — 89 випадків;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 177 випадків;
  • Закарпатська область — 150 випадків;
  • Запорізька область — 118 випадків;
  • Івано-Франківська область — 427 випадків;
  • Кіровоградська область — 218 випадків;
  • м. Київ — 705 випадків;
  • Київська область — 253 випадки;
  • Львівська область — 203 випадки;
  • Луганська область — 9 випадків;
  • Миколаївська область — 22 випадки;
  • Одеська область — 93 випадки;
  • Полтавська область — 41 випадок;
  • Рівненська область — 240 випадків;
  • Сумська область — 81 випадок;
  • Тернопільська область — 353 випадки;
  • Харківська область — 56 випадків;
  • Херсонська область — 51 випадок;
  • Хмельницька область — 38 випадків;
  • Чернівецька область — 759 випадків;
  • Черкаська область — 137 випадків;
  • Чернігівська область — 12 випадків.
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

Комментарии: 6

3 208
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:23

Посипалося після вказівки МОЗ робити ПЦР тести всім хворим на пневмонію. А якщо почати робити тести всім із симптомами ГРВІ, то цифри будуть набагато більші


11 0
10
motya:
Сегодня, 10:34

пивтысячи звучит солидней чем 500..бойтесь


3 6
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 10:59

Цитата: Daniel Mroz
Посипалося після вказівки МОЗ робити ПЦР тести всім хворим на пневмонію.
я сразу говорил, что их проверять надо, теперь имеем кучу врачей общей практики с вирусом. а их никто не тестирует! во веселье наступает!


4 0
10
motya:
Сегодня, 11:06

инфополе и мозги нуждаются в бОльшей дезинфекции чем чтобытонибыло..


2 3
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 11:31

Цитата: zzzzzz
теперь имеем кучу врачей
вот и подтверждение--

с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболело 879 медиков 

1 0
245
canek:
Сегодня, 18:34

Пошла вода горячая. 


0 0

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