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«Це точно не з-під Києва» - у мерії озвучили ймовірні причини ранкового смороду у Кременчуці

Сегодня, 10:42 Просмотров: 6 368 Комментариев: 8

Локальні пожежі зафіксовані у Кам’яних Потоках та в районі проспекту Полтавського

Сьогодні вранці Кременчук накрило смородом. Близько 6-6.30 його відчули мешканці Чередників: тхнуло згарищем, і вулицю навіть трохи затягнуло димом.


Сморід відчувався і в інших частинах міста.


- У нас так димом смердить на районі. Може, з вітром до нас дотяглася чорнобильська хмара? – поділилася враженнями Лариса, мешканка Крюкова.


Сьогодні про причину запахів згарища говорили й на засіданні депутатської бюджетної комісії у виконкомі – у мерію теж посипалися подібні скарги від кременчужан.


Міський голова Віталій Малецький запевняє, що винна не пожежа в Чорнобилі, а місцеві локальні пожежі та підпали сухостою.

За його інформацією, вже другий день горить звалище в районі Кам’яних Потоків. Також зафіксований підпал сухостою в районі вулиці Симоненка та Полтавського проспекту (Кохнівка).


- Це точно не з-під Києва, це біля нас, - прокоментував міський голова.


Він нагадав, що за підпали сухої рослинності збільшені штрафи – відповідні зміни внесені до законодавства і запевнив, що з цим працюватиме поліція – порушників каратимуть.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сморід підпал сухая растительность штраф Пожежа

Комментарии: 8

72
ekobilske:
Сегодня, 11:00

А вчера вечером, что было? На небе как дымка желтая...


2 2
818
shoni1970:
Сегодня, 11:04

Посмотрите на направление ветров он-лайн, и вы сразу все поймете что и откуда. Кстати Светловодск, Александрию тоже накрыло.


14 1
116
mullet:
Сегодня, 11:35

Совсем уже за дураков держит? На windy можно открыть спутниковый снимок - облако дыма тянется от житомирской области, через Киев, Черкасы и дальше вдоль Днепра. Ветер северо-западный.



Как при с-з ветре может накрыть весь город с каменных потоков и кохновки??


16 0
296
Andron777:
Сегодня, 11:36

Зайдите на этот сайт и посмотрите откуда дует. www.ventusky.com


7 0
69
marinochka__30:
Сегодня, 11:59

вся Украина горит..я в шоке


1 6
40
Олег Чуба:
Сегодня, 12:05

Такой ветер уже целых три дня, что все может быть!


0 6
560
VsegdaProtiv:
Сегодня, 12:37

У кого есть дозиметр? Что показывает? Ветер 100% со стороны ЧЗО


3 1
315
Pereselenets:
Сегодня, 13:47

Это "рыжий лес" из Чернобыля, ребята. Привет, цезий и стронций! Направление ветра уже минимум пол-суток оттуда.



Похоже, горело там мама-не-горюй... :-(


6 2

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