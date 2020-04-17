«Це точно не з-під Києва» - у мерії озвучили ймовірні причини ранкового смороду у Кременчуці

Сегодня, 10:42 Просмотров: 6 368 Комментариев: 8

Локальні пожежі зафіксовані у Кам’яних Потоках та в районі проспекту Полтавського

Сьогодні вранці Кременчук накрило смородом. Близько 6-6.30 його відчули мешканці Чередників: тхнуло згарищем, і вулицю навіть трохи затягнуло димом.





Сморід відчувався і в інших частинах міста.





- У нас так димом смердить на районі. Може, з вітром до нас дотяглася чорнобильська хмара? – поділилася враженнями Лариса, мешканка Крюкова.





Сьогодні про причину запахів згарища говорили й на засіданні депутатської бюджетної комісії у виконкомі – у мерію теж посипалися подібні скарги від кременчужан.





Міський голова Віталій Малецький запевняє, що винна не пожежа в Чорнобилі, а місцеві локальні пожежі та підпали сухостою.

За його інформацією, вже другий день горить звалище в районі Кам’яних Потоків. Також зафіксований підпал сухостою в районі вулиці Симоненка та Полтавського проспекту (Кохнівка).





- Це точно не з-під Києва, це біля нас, - прокоментував міський голова.





Він нагадав, що за підпали сухої рослинності збільшені штрафи – відповідні зміни внесені до законодавства і запевнив, що з цим працюватиме поліція – порушників каратимуть.



