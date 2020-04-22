Вот почему ЦРБ не подает кременчугской мэрии списки пациентов с Covid 19

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий возмущался, что ЦРБ (Центральная районная больница), в которой зафиксирована вспышка Covid 19, не подает в мэрию списки пациентов с подозрением на коронавирус.
Сегодня на заседании городского противоэпидемического штаба он заявил:
Сегодня, 22 апреля, на бриффинге в Полтаве директору областного департамента здравоохранения Лысаку задали аналогичный вопрос:
– Місто скаржиться, що ЦРБ не подає списки пацієнтів з підозрою на Covid 19, прокоментуйте будь-ласка.
Директор облздрава ответил:
В Кременчуге работает городской Центр лабораторных исследований – это структурное подразделение областного Центра, именно о нём говорил Виктор Лысак. Директор кременчугского центра Андрей Поляков ежедневно участвует в заседаниях городского противоэпидемического штаба. Они проходят под руководством мэра.
Сегодня на заседании противоэпидемического штаба мэр спросил Андрея Полякова, как они взаимодействуют с ЦРБ?
Тот ответил:
Соответственно, «ТелеграфЪ» ожидает завтра, 23 апреля, на заседании штаба услышать более детальный ответ Андрея Полякова на вопрос, подала ли ЦРБ в кременчугский Центр лабораторных исследований экстренные сообщения о пациентах с подозрением на Covid 19, сколько их, взаимодействует ли эта больница с кременчугскими эпидемиологами и предоставляет ли информацию, необходимую для проведения эпидрасследований?
Если ЦРБ взаимодействует с городским Центром лабораторных исследований, у мэрии и у мэра есть возможность беспрепятственно получать нужную информацию по ЦРБ в Центре. И мы вам об этом сообщим. Если же ЦРБ не сотрудничает и с городскими эпидемиологами, мы тоже об этом сообщим.