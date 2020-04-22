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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Вот почему ЦРБ не подает кременчугской мэрии списки пациентов с Covid 19

Вчера, 18:09 Просмотров: 10 423 Комментариев: 3

 

Ситуацию объяснил руководитель облздрава

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий возмущался, что ЦРБ (Центральная районная больница), в которой зафиксирована вспышка Covid 19, не подает в мэрию списки пациентов с подозрением на коронавирус.


Сегодня на заседании городского противоэпидемического штаба он заявил:


– На жаль, ми з районної лікарні повні списки тих людей, які там лікувалися, контактували, виписалися, ще не отримали., хоча йде вже третя доба від початку спалаху... Коли список написаний від руки, сфотографований криво телефоном і пересланий, це не інформація для роботи! Ми деякі села розшифровували по картах – і це ті, які лікуються, а контактної групи у нас досі немає!


Сегодня, 22 апреля, на бриффинге в Полтаве директору областного департамента здравоохранения Лысаку задали аналогичный вопрос:


– Місто скаржиться, що ЦРБ не подає списки пацієнтів з підозрою на Covid 19, прокоментуйте будь-ласка.


Директор облздрава ответил:


 


– Давайте розділяти обов’язки. Обов’язок лікарні – подати екстренне повідомлення про інфекційне захворювання до лабораторного центру. На території міста Кременчука є філіал лабораторного центру, там є епідеміологи, треба з ними контактувати, лікарня не подає списки, вона подає екстренне повідомлення.


 В Кременчуге работает городской Центр лабораторных исследований – это структурное подразделение областного Центра, именно о нём говорил Виктор Лысак. Директор кременчугского центра Андрей Поляков ежедневно участвует в заседаниях городского противоэпидемического штаба. Они проходят под руководством мэра.


Сегодня на заседании противоэпидемического штаба мэр спросил Андрея Полякова, как они взаимодействуют с ЦРБ?

  Тот ответил:


– Так, дійсно, встановлюються всі можливі зв’язки, поки це все.


Соответственно, «ТелеграфЪ» ожидает завтра, 23 апреля, на заседании штаба услышать более  детальный ответ Андрея Полякова на вопрос, подала ли ЦРБ в кременчугский Центр лабораторных исследований экстренные сообщения о пациентах с подозрением на Covid 19, сколько их, взаимодействует ли эта больница с кременчугскими эпидемиологами и предоставляет ли информацию, необходимую для проведения эпидрасследований?


Если ЦРБ взаимодействует с городским Центром лабораторных исследований, у мэрии и у мэра есть возможность беспрепятственно получать нужную информацию по ЦРБ в Центре. И мы вам об этом сообщим. Если же ЦРБ не сотрудничает и с городскими эпидемиологами, мы тоже об этом сообщим.



8
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин ЦРБ экстренное оповещение Кременчуг

Комментарии: 3

17
sem:
Вчера, 19:09

Я не могу понять, для ЦРБ так проблематично отпечатать нормальные списки и переслать в горисполком??,  Хоть она и районная больница, НО находится  в черте города, и горожани имеют право в нынешней ситуации владеть информацией! Получается для того что бы выбить информацию от главрача нужно всю область подымать? Не много ли она на себя берет? По-моему сейчас нету времени бюрократию разводить.


26 7
31
Vikulsija:
Вчера, 19:38

Цитата: sem

Я не могу понять, для ЦРБ так проблематично отпечатать нормальные списки и переслать в горисполком??,  Хоть она и районная больница, НО находится  в черте города, и горожани имеют право в нынешней ситуации владеть информацией! Получается для того что бы выбить информацию от главрача нужно всю область подымать? Не много ли она на себя берет? По-моему сейчас нету времени бюрократию разводить.

Вы противоречите сами себе. Бюррократия - это как раз и есть "отпечатать списки". По большому счету, если все дело в списках - то можно и на телефон надиктовать. Или не положено и горисполком так не может?


9 6
251
Kumako:
Вчера, 20:29

Фото ЦРБ вам и ответ на все вопросы.


5 0

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