Вот почему ЦРБ не подает кременчугской мэрии списки пациентов с Covid 19

Вчера, 18:09 Просмотров: 10 423 Комментариев: 3

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий возмущался, что ЦРБ (Центральная районная больница), в которой зафиксирована вспышка Covid 19, не подает в мэрию списки пациентов с подозрением на коронавирус.





Сегодня на заседании городского противоэпидемического штаба он заявил:





– На жаль, ми з районної лікарні повні списки тих людей, які там лікувалися, контактували, виписалися, ще не отримали., хоча йде вже третя доба від початку спалаху... Коли список написаний від руки, сфотографований криво телефоном і пересланий, це не інформація для роботи! Ми деякі села розшифровували по картах – і це ті, які лікуються, а контактної групи у нас досі немає!





Сегодня, 22 апреля, на бриффинге в Полтаве директору областного департамента здравоохранения Лысаку задали аналогичный вопрос:



– Місто скаржиться, що ЦРБ не подає списки пацієнтів з підозрою на Covid 19, прокоментуйте будь-ласка.





Директор облздрава ответил:









– Давайте розділяти обов’язки. Обов’язок лікарні – подати екстренне повідомлення про інфекційне захворювання до лабораторного центру. На території міста Кременчука є філіал лабораторного центру, там є епідеміологи, треба з ними контактувати, лікарня не подає списки, вона подає екстренне повідомлення.





В Кременчуге работает городской Центр лабораторных исследований – это структурное подразделение областного Центра, именно о нём говорил Виктор Лысак. Директор кременчугского центра Андрей Поляков ежедневно участвует в заседаниях городского противоэпидемического штаба. Они проходят под руководством мэра.





Сегодня на заседании противоэпидемического штаба мэр спросил Андрея Полякова, как они взаимодействуют с ЦРБ?

Тот ответил:





– Так, дійсно, встановлюються всі можливі зв’язки, поки це все.



Соответственно, «ТелеграфЪ» ожидает завтра, 23 апреля, на заседании штаба услышать более детальный ответ Андрея Полякова на вопрос, подала ли ЦРБ в кременчугский Центр лабораторных исследований экстренные сообщения о пациентах с подозрением на Covid 19, сколько их, взаимодействует ли эта больница с кременчугскими эпидемиологами и предоставляет ли информацию, необходимую для проведения эпидрасследований?



Если ЦРБ взаимодействует с городским Центром лабораторных исследований, у мэрии и у мэра есть возможность беспрепятственно получать нужную информацию по ЦРБ в Центре. И мы вам об этом сообщим. Если же ЦРБ не сотрудничает и с городскими эпидемиологами, мы тоже об этом сообщим.





