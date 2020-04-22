У двох працівників «швидкої» Кременчука виявили коронавірус

Вчера, 20:46 Просмотров: 6 035 Комментариев: 2

У Кременчуці за сьогоднішній день зареєстровано три випадки захворювання на коронавірус, про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Серед захворівших двоє працівників екстреної медичної допомоги.





- За сьогоднішній день отримали ще три позитивних ПЛР-результати на COVID-19 у кременчужан. Двоє з них - це працівники екстреної медичної допомоги. Третій - пацієнт з симптомами ГРВІ, щодо якого підтверджено діагноз COVID-19. Щодо всіх нововиявлених пацієнтів проводиться епідеміологічне розслідування, встановлюється коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування. - написав міський голова.





Нагадаємо, що у понеділок на штабі піднімали питання що деякі кременчужани, які викликають швидку не повідомляють про наявність контактів, які повернулися із-за кордону, або хворих на covid-19.



