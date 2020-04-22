Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У двох працівників «швидкої» Кременчука виявили коронавірус

Вчера, 20:46 Просмотров: 6 035 Комментариев: 2

 

У трьох кременчужан підтвердили коронавірус

У Кременчуці за сьогоднішній день зареєстровано три випадки захворювання на коронавірус, про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Серед захворівших двоє працівників екстреної медичної допомоги.


- За сьогоднішній день отримали ще три позитивних ПЛР-результати на COVID-19 у кременчужан. Двоє з них - це працівники екстреної медичної допомоги. Третій - пацієнт з симптомами ГРВІ, щодо якого підтверджено діагноз COVID-19. Щодо всіх нововиявлених пацієнтів проводиться епідеміологічне розслідування, встановлюється коло контактних осіб та можливі шляхи інфікування. - написав міський голова.


Нагадаємо, що у понеділок на штабі піднімали питання що деякі кременчужани, які викликають швидку не повідомляють про наявність контактів, які повернулися із-за кордону, або хворих на covid-19.


«Если выйдет из строя скорая - кто будет выезжать на тяжёлых больных»: швидка закликає повідомляти про підозру на covid-19
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус швидка допомога швидка

Комментарии: 2

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olte:
Вчера, 23:36

youtube.com/watch?v=9IOo2lJiseQ Фильм о том, что сейчас происходит в больницах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусной инфекцией. Оснащение медиков. Бригады скорой помощи привозят в приёмное отделение одного за другим пациентов с опасной пневмонией. Как люди, заразившиеся COVID-19, попадают в реанимацию, где лежат, подключённые к аппаратам искусственной вентиляции лёгких


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olte:
Сегодня, 00:04

Китайские ученые исследовали образцы поверхности и воздуха из отделения интенсивной терапии и отделения COVID-19 в одной из больниц Уханя, где началась вспышка. По их данным, высокая концентрация коронавируса в течение нескольких часов содержалась в воздухе на расстоянии до 4 метров от заболевших. Проблема в том, что людям советуют соблюдать дистанцию в 1.5-2 метра, как для обычных вирусов… В Национальном институте инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани обнаружили коронавирус в слезах инфицированной женщины. Об этом сообщается в исследованиях, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine. Оказалось, что в слезах содержится вирусная РНК. Кроме того следы коронавируса остались в слезной жидкости в течение трех недель. Также специалисты отметили, что тесты слизистой оболочки глаза могут давать положительный результат на коронавирус, даже когда мазок из носоглотки дает отрицательный результат. Данное открытие доказывает, что глаза могут оказаться потенциальным источником передачи инфекции.


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