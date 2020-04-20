«Если выйдет из строя скорая - кто будет выезжать на тяжёлых больных»: швидка закликає повідомляти про підозру на covid-19

Сегодня, 11:31 Просмотров: 2 627

Вчора за добу було три виклики де кременчуцькі медики наражали себе на небезпеку

Працівниця «швидкої допомоги» написала, що деякі кременчужани, які викликають швидку не повідомляють про наявність контактів, які повернулися із-за кордону, або хворих на covid-19. Про це повідомив міський голова Кременчука на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.



- Не дай боже, якщо у нас буде ситуація як в деяких районах України, де заразилися лікарі. Якщо заразяться медики «швидкої», то виїжджати на виклики буде нікому. І тоді треба буде йти у церкву ставити свічку… - сказав міський голова Кременчука.





За словами мера, медики забезпечені всім необхідним, але вони повинні бути попередженими, коли входять у квартиру, а не самі потім виявляють це у розмові з хворим.





Медпрацівниця станції швидкої допомоги Ольга Ляшенко розмістила пост у себе на сторінці фейсбук.

- На фото фельдшера на позитиве, в защитных костюмах - так мы должны заходить на вызова. У нас всё есть для этого, но граждане на перепуге. Мы вас просим: "сидите дома", но вам весело и смешно. Да и мы не унываем. Мы едем к вам на вызова не с ружьём и не с гранатой. Мы едем оказывать вам помощь. Но почему вы бл*** молчите? Вчера на сутках три вызова, на которых фельдшера выпытывали с кем был контакт. И вы признавались, что он был, не диспетчеру, а нам на вызове. Какого хр*** вы врёте себе во вред? Если выйдет из строя скорая - задумайтесь, кто будет выезжать на тяжёлых больных. Смейтесь. Вам весело, но само веселье только начинается. – написала Ольга.