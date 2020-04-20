«Если выйдет из строя скорая - кто будет выезжать на тяжёлых больных»: швидка закликає повідомляти про підозру на covid-19

Працівниця «швидкої допомоги» написала, що деякі кременчужани, які викликають швидку не повідомляють про наявність контактів, які повернулися із-за кордону, або хворих на covid-19. Про це повідомив міський голова Кременчука на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
- Не дай боже, якщо у нас буде ситуація як в деяких районах України, де заразилися лікарі. Якщо заразяться медики «швидкої», то виїжджати на виклики буде нікому. І тоді треба буде йти у церкву ставити свічку… - сказав міський голова Кременчука.
За словами мера, медики забезпечені всім необхідним, але вони повинні бути попередженими, коли входять у квартиру, а не самі потім виявляють це у розмові з хворим.
Медпрацівниця станції швидкої допомоги Ольга Ляшенко розмістила пост у себе на сторінці фейсбук.