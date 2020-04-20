14 нових випадків коронавірусу в Кременчуці

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14 нових випадків COVID-19 у Кременчуці. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- Отримано 14 позитивних ПЛР-тестів кременчужан. Це особи, що контактували з захворівшими, та пацієнти з пневмонією. 5 з числа нових випадків - це пацієнти районної лікарні, де напередодні стався спалах коронавірусу. Наші надзвичайники опрацьовують нові карантинні зони. Комунальники приступають до їх дезінфекції. Більш детальну інформацію надам в наступних повідомленнях. - написав міський голова.



