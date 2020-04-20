Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

14 нових випадків коронавірусу в Кременчуці

Сегодня, 11:38 Просмотров: 10 050

 

Кременчужани, дотримуйтеся карантинних заходів та бережіть своє здоров'я

14 нових випадків COVID-19 у Кременчуці. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. 


- Отримано 14 позитивних ПЛР-тестів кременчужан. Це особи, що контактували з захворівшими, та пацієнти з пневмонією. 5 з числа нових випадків - це пацієнти районної лікарні, де напередодні стався спалах коронавірусу. Наші надзвичайники опрацьовують нові карантинні зони. Комунальники приступають до їх дезінфекції. Більш детальну інформацію надам в наступних повідомленнях. - написав міський голова.


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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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