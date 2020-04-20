Співвласників будинків у Кременчуці, де не створені ОСББ, звільнять від участі у капремонтах

Сегодня, 12:01 Просмотров: 1 637

Міська влада хоче звільнити від дольової участі в капітальних ремонтах, реконструкції, модернізації житла співвласників багатоквартирних будинків до 1 травня 2021 року. Це стосується будинків, які колись були в комунальній власності, і де на сьогодні не створені ОСББ.



Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» передбачає, що капітальні ремонти покладаються на співвласників. Проте не забороняє й інші джерела фінансування. Свого часу міська рада ухвалила положення про дольову участь співвласників у капремонтах. Проте жодного разу не реалізувала його: щороку людей від цього звільняли, посилаючись на низьку платоспроможність населення (хоча не всі співвласники апріорі бідні). І продовжували фінансувати повністю з бюджету капремонти в будинках «мені комунальної форми власності», хоча співвласники в ОСББ фінансують капремонти зі своєї кишені. І в ліпшому випадку можуть розраховувати на часткове фінансування з бюджету.





Цьогоріч на капітальні ремонти житла виділено небагато - 1 млн 235 тис грн. Відремонтують два дахи у малосімейках — на вулиці Шевченка, 27 та у пров, Толстого, 36. Тож звільнення від плати фактично стосується одного будинку, бо гуртожиток на Толстого є соціальним житлом.