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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

64 результати ПЛР-тестів на коронавірус очікують кременчужани

Сегодня, 12:17 Просмотров: 1 880

 

За вчорашній день провели три експрес-тсти, результати - негативні

У Кременчуці очікують на 64 результати аналізів ПЛР-тестування на сovid-19. Всі аналізи на перевірку направлені до Полтави. Про це повідомила профільний віцемер Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


За її словами, від початку карантину на дослідження відправили 254 зразки, отримали 192 результати й 64 - очікують. 


284 експрес-тести провели кременчужанам. За вчорашню добу зробили три експрес-тести - всі вони негативні. 


На стаціонарному лікуванні зараз знаходяться 37 хворих із діагнозом «пневмонія», 4 з них у тяжкому стані. У двох виявили коронавірусну інфекцію, ще у двох підозра на сovid-19.

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Автор: Альона Душенко
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