Місця масових пожеж у Кременчуці перевірять на навмисні підпали

Сегодня, 12:31 Просмотров: 768

У Кременчуці будуть встановлювати власників територій, де частіше відбуваються пожежі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

За словами мера, необхідно створити карту місць, де горить трава та очерет. Можливо ця земля віддана комусь в оренду, або хтось там хоче будувати.

До боротьби з пожежами залучать КП «Благоустрій», який має покосити очерет на річках та прибережній зоні, щоб мінімізувати спалення сухої рослинності.

Також деякі пожежі – розваги для молоді, які заради жарту підпалюють траву.