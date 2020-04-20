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Місця масових пожеж у Кременчуці перевірять на навмисні підпали

Сегодня, 12:31 Просмотров: 768

 

Ддя мінімізації пожеж залучать КП "Благоустрій"

У Кременчуці будуть встановлювати власників територій, де частіше відбуваються пожежі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

 

За словами мера, необхідно створити карту місць, де горить трава та очерет. Можливо ця земля віддана комусь в оренду, або хтось там хоче будувати.

 

До боротьби з пожежами залучать КП «Благоустрій», який має покосити очерет на річках та прибережній зоні, щоб мінімізувати спалення сухої рослинності.

 

Також деякі пожежі – розваги для молоді, які заради жарту підпалюють траву.

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Автор: Альона Душенко
Теги: пожар
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