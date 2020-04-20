Наркопритон викрили поліцейські Полтавщини

Сегодня, 13:02 Просмотров: 910

У приміщенні знайшли речі, що можуть бути доказовою базою у кримінальному провадженні

На Гребінківщині поліцейські викрили наркопритон, про це повідомляє пресслуба поліції Полтавщини.





Свій будинок для вживання наркотичних засобів надавав 24-річний житель одного із сіл району. Під час санкціонованого обшуку там виявили осіб у стані наркотичного сп’яніння.





Також у приміщенні знайшли речі, що можуть бути доказовою базою у кримінальному провадженні.





За даним фактом слідчі Гребінківського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ст. 317 Кримінального кодексу України – утримання місця для незаконного вживання наркотичних засобів. Чоловікові повідомили про підозру.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.