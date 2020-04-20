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Происшествия

Наркопритон викрили поліцейські Полтавщини

Сегодня, 13:02 Просмотров: 910

У приміщенні знайшли речі, що можуть бути доказовою базою у кримінальному провадженні

На Гребінківщині поліцейські викрили наркопритон, про це повідомляє пресслуба поліції Полтавщини. 


Свій будинок для вживання наркотичних засобів надавав 24-річний житель одного із сіл району. Під час санкціонованого обшуку там виявили осіб у стані наркотичного сп’яніння. 


Також у приміщенні знайшли речі, що можуть бути доказовою базою у кримінальному провадженні.


За даним фактом слідчі Гребінківського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ст. 317 Кримінального кодексу України – утримання місця для незаконного вживання наркотичних засобів. Чоловікові повідомили про підозру.


Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

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Автор: Альона Душенко
Теги: наркотики
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