«За 2 тижні можна говорити про пом’якшення карантину» - мер Кременчука

Сегодня, 13:31 Просмотров: 3 088

На засіданні штабу подякували правоохоронцям, священикам та кременчужанам за відповідальне відношення під час карантину

Сьогодні на засіданні штабу міський голова Кременчука, зазначив, що святкування Великодня у Кременчуці відбулося без порушення карантинних вимог. Він подякував всім представникам релігійних громад, всім кременчужанам, працівникам праоохоронних органів, які з розумінням поставилися до нового формату проведення святкування Великодня.





За словами мера, завдяки розумінню у Кременчуці з’явилася надія на те, що хвороба не буде розповсюджуватися стрімкими темпами.





- За 2 тижні можна говорити про пом’якшення карантину, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький.