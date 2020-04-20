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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«За 2 тижні можна говорити про пом’якшення карантину» - мер Кременчука

Сегодня, 13:31 Просмотров: 3 088

 

На засіданні штабу подякували правоохоронцям, священикам та кременчужанам за відповідальне відношення під час карантину

Сьогодні на засіданні штабу міський голова Кременчука, зазначив, що святкування Великодня у Кременчуці відбулося без порушення карантинних вимог. Він подякував всім представникам релігійних громад, всім кременчужанам, працівникам праоохоронних органів, які з розумінням поставилися до нового формату проведення святкування Великодня.


За словами мера, завдяки розумінню у Кременчуці з’явилася надія на те, що хвороба не буде розповсюджуватися стрімкими темпами.


- За 2 тижні можна говорити про пом’якшення карантину, - зауважив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
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Автор: Альона Душенко
Теги: карантин коронавірус
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