6 спортсменів та тренерів із Полтавщини отримуватимуть стипендії Президента України

Сегодня, 14:07 Просмотров: 366

Загалом президентські стипендії призначили близько 250 українським спортсменам і тренерам

Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського №138/2020, оприлюдненого на сайті Глави держави, призначено стипендії видатним, молодим і перспективним українським спортсменам з олімпійських видів спорту та їх тренерам. Серед них і 6 жителів Полтавщини.





Стипендії Президента України призначено:

Жану Беленюку – чемпіону світу 2019 року з боротьби греко-римської;

Олександру Хижняку – чемпіону Європи 2019 року з боксу;

Олександру Хижняку – тренеру чемпіона Європи 2019 року з боксу Олександра Хижняка;

Людмилі Лузан – чемпіонці Європи 2019 року серед молоді з веслування на байдарках і каное;

Миколі Мацапурі – тренеру чемпіонки Європи 2019 року серед молоді з веслування на байдарках і каное Людмили Лузан;

Кирилу Тарану – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2019 року серед юніорів із боксу.





Загалом президентські стипендії призначили близько 250 українським спортсменам і тренерам.