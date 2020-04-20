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Кременчуг, Спорт, Полтавщина

6 спортсменів та тренерів із Полтавщини отримуватимуть стипендії Президента України

Сегодня, 14:07 Просмотров: 366

 

Загалом президентські стипендії призначили близько 250 українським спортсменам і тренерам

Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського №138/2020, оприлюдненого на сайті Глави держави, призначено стипендії видатним, молодим і перспективним українським спортсменам з олімпійських видів спорту та їх тренерам. Серед них і 6 жителів Полтавщини.


Стипендії Президента України призначено:

  • Жану Беленюку – чемпіону світу 2019 року з боротьби греко-римської;
  • Олександру Хижняку – чемпіону Європи 2019 року з боксу;
  • Олександру Хижняку – тренеру чемпіона Європи 2019 року з боксу Олександра Хижняка;
  • Людмилі Лузан – чемпіонці Європи 2019 року серед молоді з веслування на байдарках і каное;
  • Миколі Мацапурі – тренеру чемпіонки Європи 2019 року серед молоді з веслування на байдарках і каное Людмили Лузан;
  • Кирилу Тарану – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2019 року серед юніорів із боксу.


Загалом президентські стипендії призначили близько 250 українським спортсменам і тренерам. 

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Автор: Альона Душенко
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