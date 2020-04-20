6 спортсменів та тренерів із Полтавщини отримуватимуть стипендії Президента України

Загалом президентські стипендії призначили близько 250 українським спортсменам і тренерам
Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського №138/2020, оприлюдненого на сайті Глави держави, призначено стипендії видатним, молодим і перспективним українським спортсменам з олімпійських видів спорту та їх тренерам. Серед них і 6 жителів Полтавщини.
Стипендії Президента України призначено:
- Жану Беленюку – чемпіону світу 2019 року з боротьби греко-римської;
- Олександру Хижняку – чемпіону Європи 2019 року з боксу;
- Олександру Хижняку – тренеру чемпіона Європи 2019 року з боксу Олександра Хижняка;
- Людмилі Лузан – чемпіонці Європи 2019 року серед молоді з веслування на байдарках і каное;
- Миколі Мацапурі – тренеру чемпіонки Європи 2019 року серед молоді з веслування на байдарках і каное Людмили Лузан;
- Кирилу Тарану – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2019 року серед юніорів із боксу.
Загалом президентські стипендії призначили близько 250 українським спортсменам і тренерам.