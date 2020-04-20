Поліціянти не знайшли любителів шашлику у Кременчуці

Сегодня, 14:33 Просмотров: 688

За вчорашній день у Кременчуці не зафіксовано жодного виклику або складеного протоколу на любителів шашлику та пікніків. Про це стало відомо на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко розповів, що жодного випадку тих хто смажив шашлики не було.

Невеликий осередок був біля бази Кречет. Виклику туди не було, але правоохоронці відпрацювали це місце. Після спілкування з громадянами, вони покинули місце відпочинку.