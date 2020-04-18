Патрульні відкрили полювання на любителів пікніків та шашлику

Сегодня, 13:03 Просмотров: 3 364 Комментариев: 3

На Великодні свята кременчужан закликають залишатися вдома та не порушувати режиму карантину. Не варто ризикувати і виїжджати на природу. І правоохоронці і працівники ДСНС попереджають про заборону масових відпочинків на природі.





Це пов’язано як з необхідністю дотриманням карантинних заходів, так і з небезпекою виникнення пожеж в екозонах. Усі зони відпочинку патрулюватимуться відповідно правоохоронцями, і працівниками ДСНС, і військовослужбовцями Національної гвардії. До порушників застосовуватимуться штрафні санкції. Тож не варто випробовувати долю, а краще прислухатися до порад. Це може врятувати здоров’я і навіть життя.





Місця де правоохоронці чекатимуть на неслухняних кременчужан зображені на мапі Кременчука.



Нагадаємо, що за порушення режиму карантину передбачається штраф від 17 до 32 тисяч гривень.