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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Патрульні відкрили полювання на любителів пікніків та шашлику

Сегодня, 13:03 Просмотров: 3 364 Комментариев: 3

 

Стали відомі місця де чекатимуть на неслухняних кременчужан

На Великодні свята кременчужан закликають залишатися вдома та не порушувати режиму карантину. Не варто ризикувати і виїжджати на природу. І правоохоронці і працівники ДСНС попереджають про заборону масових відпочинків на природі.


Це пов’язано як з необхідністю дотриманням карантинних заходів, так і з небезпекою виникнення пожеж в екозонах. Усі зони відпочинку патрулюватимуться відповідно правоохоронцями, і працівниками ДСНС, і військовослужбовцями Національної гвардії. До порушників застосовуватимуться штрафні санкції. Тож не варто випробовувати долю, а краще прислухатися до порад. Це може врятувати здоров’я і навіть життя.


Місця де правоохоронці чекатимуть на неслухняних кременчужан зображені на мапі Кременчука. 


Нагадаємо, що за порушення режиму карантину передбачається штраф від 17 до 32 тисяч гривень. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: шашлыки Великдень парк

Комментарии: 3

3 433
Дмитрий:
Сегодня, 13:40

Эти красные сектора, что они обозначают? это официальный запрет ? То есть к примеру пляж по картинке не считается запреткой. Так понимать? Можно официального разьяснения или журналистского, плиз.


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ekobilske:
Сегодня, 14:47

А чего возле церквей не стоят? И на артскладах не только возле озера можно отдохнуть..


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demaliv:
Сегодня, 17:03

Цитата: ekobilske

А чего возле церквей не стоят? И на артскладах не только возле озера можно отдохнуть..

Под окнами дома Т.Бульба 19а несколько часов пять бессмертных бухают...матерятся... Где велопатруль?

При том каждый день после 17 часов.

 

 


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