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Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Хокей vs баскетбол: хокеїст «Кременчука» Олександр Боєвих зійдеться в онлайн-баттлі

Сегодня, 12:18 Просмотров: 364

 

Хто стане сильнішим 

У зв'язку з карантинними заходами в Україні перекинувся звичний устрій життя, а весь спортивний світ був змушений зупинити або завершити свої чемпіонати. Однак, це не заважає з користю проводити час навіть сидячи на карантині. Саме тому Українська хокейна ліга спільно з ТМ «Parimatch» перенесли спортивні баталії в онлайн, запустивши цикл онлайн-баттлів «Без ключок». Про це повідомляє пресслужба Української хокейної ліги. 


А оскільки онлайн - це безмежний формат, то на поле бою можуть сходитися не лише хокеїсти з різних команд, але представники абсолютно різних видів спорту.


У суботу, 18 квітня, о 19:00 на Youtube-каналі УХЛ відбудеться другий за два дні онлайн-баттл між хокеєм і баскетболом. На цей раз в битві зійдуться захисник ХК «Кременчук» Олександр Боєвих і форвард БК «Черкаські Мавпи» Олександр Кобець. 


Не виходячи з дому, спортсмени не тільки поміряються силами і визначать найсильнішого, а й поспілкуються з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук баскетбол

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