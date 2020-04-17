Хокей vs баскетбол: хокеїст «Кременчука» Олександр Боєвих зійдеться в онлайн-баттлі

Сегодня, 12:18 Просмотров: 364

У зв'язку з карантинними заходами в Україні перекинувся звичний устрій життя, а весь спортивний світ був змушений зупинити або завершити свої чемпіонати. Однак, це не заважає з користю проводити час навіть сидячи на карантині. Саме тому Українська хокейна ліга спільно з ТМ «Parimatch» перенесли спортивні баталії в онлайн, запустивши цикл онлайн-баттлів «Без ключок». Про це повідомляє пресслужба Української хокейної ліги.





А оскільки онлайн - це безмежний формат, то на поле бою можуть сходитися не лише хокеїсти з різних команд, але представники абсолютно різних видів спорту.





У суботу, 18 квітня, о 19:00 на Youtube-каналі УХЛ відбудеться другий за два дні онлайн-баттл між хокеєм і баскетболом. На цей раз в битві зійдуться захисник ХК «Кременчук» Олександр Боєвих і форвард БК «Черкаські Мавпи» Олександр Кобець.



Не виходячи з дому, спортсмени не тільки поміряються силами і визначать найсильнішого, а й поспілкуються з уболівальниками, відповівши на всі їхні запитання.



