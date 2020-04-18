«Білі чоловічки» взялися за кліщів: оминайте парки та сквери

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У парку культури та відпочинку «Придніпровський» здійснювалася обробка території та зелених насаджень

Вчора, 17 квітня, у парку «Придніпровський» дезінфектори проводили санітарні заходи щодо знищення кліщів. «Білі чоловічки» здійснювали обробку території та зелених насаджень з метою знищення кліщів.





Кременчужан прохають протягом трьох наступних днів утриматися від пересування парком. Якщо ж все-таки довелося потрапити до паркової зони, то обов’язково приділіть особливу увагу гігієні відкритих частин тіла.