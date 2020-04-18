П’яного водія зупинили на трасі Кременчук-Полтава

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Патрулюючи трасу М-22 Полтава-Олександрія, інспектори отримали повідомлення від небайдужих громадян про водія автомобіля Mitsubishi Pajero, який, ймовірно, знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.





Автомобіль патрульні виявили та зупинили поблизу с. Лелюхівка. З перших хвилин спілкування у 40-річного керманича патрульні виявили явні ознаки сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота, млява мова, нестійка хода.





Водію запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку з допомогою приладу DRAGER чи в медичному закладі, проте чоловік відмовився.





Патрульні склали на чоловіка адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування автівкою.