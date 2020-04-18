Стоп розсада: до вівторка-середи не будуть продавати розсаду

Сегодня, 11:17 Просмотров: 1 074

До вівторка/середи у Кременчуці не продаватимуть розсаду. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці повідомила начальниця управління торгівлі Людмила Жорняк.





За її словами, ринки прислухалися до порад й припиняють сьогодні роботу о 13.00. Центральний ринок, який потрапив в одну із санітарних зон, припинив роботу ще вчора й аж до середи. Інші ринки працюватимуть сьогодні, 18 квітня, до 13.00 і припиняють свою роботу до ранку вівторка.





На ринку залишаються лише магазини продовольчих товарів.