«Американцы едут в круиз умирать»: как кременчужанка работала на круизном лайнере

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Кременчужанка Яна рассказала об особенностях работы на 15-палубном корабле Horizon в Майами и о том, что нужно для того, чтобы попасть туда

Кременчужанка Яна два года проработала на круизном лайнере Horizon («Горизонт») в Майами (США) и рассказала «Телеграфу», как это было.

Её история началась с того, что девушка искала работу и, так как училась на лётной специальности, хотела попробовать себя в роли стюардессы. Но у неё не получилось пройти собеседование – на тот момент был не достаточно высокий уровень знания английского языка. Зато на этом собеседовании она познакомилась с девушкой, которая посоветовала ей попробовать поработать на круизном лайнере (туда устроиться проще, чем в авиалинии).

За время своей работы кременчужанка успела побывать на островах Кюрасао, Сен-Мартен, Аруба, Пуэрто-Рико, Сент-Китс, на Ямайке, Кубе и Багамах, в Мексике, Гондурасе и Доминикане, на Каймановых, Вергинских, Карибских и Бермудских островах.





Комбо: с одной стороны – Атлантический океан, с другой – Карибское море





15-палубный лайнер Horizon вмещает 7 тысяч пассажиров (5 тысяч гостей и 2 тысячи сотрудников корабля). У компании Carnival Cruise Lines, в которой работает Яна, в общей сложности порядка 35 кораблей, а длительность круизов составляет от трёх дней до нескольких недель.





У всех лайнеров есть свой домашний порт, куда он возвращается после каждого круиза. У Horizon домашний порт находился в Майами, а ходил он в двух направлениях с остановками в портах:

первая неделя – на Ямайку (круиз длительностью 8 дней), с остановками на Кюрасао и Каймановых островах;

вторая неделя – на Доминикану (длительностью 6 дней).





Пуэрто-Рико





Круизы идут один за одним, без перерывов, и таких дней, чтобы гостей не было на борту, не бывает.





По сути, лайнер – это большой город, там есть абсолютно всё: казино на целую палубу, спа (тут же можно отбелить зубы у дантиста), салон красоты, спортзал с видом на море, несколько бассейнов, два кинотеатра, библиотека, магазины (например, нижнего белья Victoria’s Secret, алкоголя и сигарет, сладостей и т.д.), рестораны, бары и клубы, медицинский центр, охрана и даже тюрьма и морг.





Также для гостей устраивают разнообразные шоу, работают аниматоры, можно купить специальные экскурсии, например, по самому лайнеру или при выходе в порт (к примеру, покупаться с дельфинами стоит 120 долларов).









Как кременчужанка работала, жила и отдыхала на круизном лайнере





Яна устроилась работать в сфере питания, помощником официанта, и всех новичков в этой сфере ждёт несколько этапов. К слову, контракт на работу длится от 6 до 9 месяцев, потом – перерыв, отпуск на 2-3 месяца, когда можно вернуться домой.





I этап. Столовая для персонала (всего их на корабле четыре – по рангам сотрудников). Тут нужно работать на холодной или горячей линии и дополнять продукты на шведском столе, а после того, как все поедят, убирать. Сначала Яна трудилась в столовой для простых работников, потом обслуживала капитана. На этом этапе она задержалась на 3,5 месяца.





II этап. Room service. В обязанности входит разнос блюд по каютам клиентов, которые не хотят идти в столовую, за что можно получить чаевые, и уборка после того, как они поедят. Так же на этом этапе могут отправить собирать наборы продуктов и вещей для каких-то мероприятий (свадеб, вечеринок), встречать людей при посадке на борт или помогать катить инвалидные коляски гостей. Тут Яна проработала 4,5 месяцев.

III этап. Столовая для гостей, которая занимает целую палубу (обязанности такие же, как на первом этапе).

IV этап. Ресторан – его посещение входит в стоимость круиза, открывается он вечером. Но здесь уже не шведский стол, где люди набирают еду сами, а обслуживание гостей официантами.

Последних двух, самых сложных, этапов Яне удалось избежать. Она подала своё резюме так называемому фуд-менеджеру (это человек, который отвечает за питание на корабле) для того, чтобы её перевели в специализированный ресторан (их на борту несколько: например, итальянской, азиатской, европейской кухни, барбекю и крафтового пива). Главное отличие этих заведений в том, что за ужин там нужно платить отдельно, это не входит в оплату круиза.





Сейчас кременчужанку повысили – девушка работает в европейском ресторане Steak house, где подают разные виды премиум-стейков, изысканные супы и десерты с шикарной подачей, дорогие напитки. Ужин в Steak house стоит 38 долларов (с учётом напитков, в среднем чек с гостя составляет около 100 долларов).

Но не всё так просто: для повышения ей пришлось лететь на другой лайнер «Глорию», где специально оборудован ресторан для обучения, и пройти курсы на протяжении месяца.

- Там специально оборудованный ресторан для обучения будущих сотрудников, – рассказывает Яна. – Потому что это пятизвёздочный ресторан («Steak house» - ред.), там высокая квалификация должна быть у сотрудников и гости, которые приходят, специфические и требовательные. Там огромная книга: тебе нужно выучить меню, напитки, разные вина, что с чем компоновать. После этого нужно пройти тест, ещё раз личное собеседование – и тогда переводят на работу в специализированный ресторан.





После обучения на «Глории»





Перед каждым прибытием в Майами сотрудники обязаны тщательно всё вымыть на своём рабочем месте, чистоту проверяют специальные менеджеры.





Яна работала без выходных, это касалось всех, кто трудится в сфере питания и клининга (уборки). Графики работы менялись на разных этапах: бывали как дневные, так и ночные смены.

Если кто-то из работников заболевал, у него поднималась высокая температура, могли разрешить отлежаться один день, но пичкали сильнодействующими лекарствами, чтобы быстрее поставить на ноги.

- На моём веку очень много ребят уезжали домой, срывались, не выдерживали. Там в основном работают азиаты, они намного более стрессоустойчивые. Очень много филиппинцев (они все работают официантами), индусов (в основном, повара) и индонезийцев, достаточно много украинцев, - рассказывает кременчужанка. – Но те, кто дорабатывал до конца контракта, становились одной семьёй! За месяцы отпуска начинаешь скучать по ребятам, по своей команде.





Зарплата на первых этапах составляет 1-1,5 тысячи долларов в месяц, а в специализированных ресторанах – порядка 2,5-3 тысячи долларов в месяц.

Персонал лайнера проживает под water line (линией воды - ред.), то есть на нулевом или минус первом этаже. В комнатах сотрудники живут по двое, есть телевизор, стол, холодильник, умывальник, шкаф, а душевая – одна на четверых. Предусмотрены и кабины для пар: чтобы съехаться с парнем или девушкой, нужно подать заявку.

На корабле есть Wi-Fi для персонала, он даёт возможность написать или позвонить домой, но является платным (50 Мб – 5 долларов, 250 Мб – 20, 700 Мб – 40).





Розовый пляж, Багамы





В свободное время сотрудники корабля могут выйти в порту, чтобы сходить в ресторан, на пляж или экскурсию, просто погулять и полюбоваться местными видами.





Альтос де Чавон, Доминикана





А в определённые дни вечером для них открывают спа, клуб или бар на борту, где они могут отдохнуть, покупаться в джакузи, устраивают дискотеки, тематические вечеринки, игры в «Мафию».









- Были у вас ограничения, связанные с коронавирусом?

- Я уехала домой до того, как всё это началось с коронавирусом (Яна вернулась в Украину в феврале – ред.). На тот момент отменились несколько портов, перестали ходить на Каймановы острова и Ямайку, потому что там были вспышки, поэтому корабль поменял своё направление, он стал ходить в Нассау, на Багамы. Проверяли каждого пассажира с помощью датчика температуры тела при посадке, очень большое внимание уделяется гигиене, чтобы обязательно была чистота. Также обязательно проводится санинспекция в каютах сотрудников раз в неделю, без предупреждения.





Яна успела попробовать разные фрукты, например, дуриан, тамаринд, очень популярна кокосовая вода





- А чего тебе не хватало, когда ты жила на корабле?

- Очень устаёшь от еды. Когда приезжаешь, тебе кажется, что такое разнообразие, но приходишь в столовую на следующий день, а там то же самое, и через неделю то же самое. За 8 месяцев еда не меняется. Не хватало разнообразия еды. А в специализированных ресторанах порция суши, например, стоит 10 евро. Ты можешь в порту где-то выйти в ресторане покушать, но еда специфическая и на любителя. Например, в Доминикане, Мексике, Ямайке едят какие-то куриные задницы, рис, смешанный непонятно с чем, жареный бананы, с чем-то перекрученные, какие-то лапки, гуляш наполовину с костями – то, что мы не едим, это не наша привычная еда.





Селфи с местным жителем на Ямайке





Почему американцы едут умирать в круиз и «смерть от лобстера»





Оказывается, компания обязана оплатить похороны, если человек умер во время путешествия, поэтому американцы едут в круиз умирать, а на корабле нужен морг.

- Если случилась смерть гостя на лайнере, то компания оплачивает похороны. В Америке похороны очень-очень дорогие, поэтому часто люди туда приезжают умирать, – шокирует автора статьи Яна. – Гости туда приезжают на последнем издыхании, много больных. Они приезжают с семьёй, 7-8-дневный круиз на человека стоит 300 долларов – это не дорого.

Кроме того, кременчужанка добавляет:

- Смерти очень часто случаются, на корабле это частое явление. Когда ты туда только приезжаешь, то очень удивляешься, когда в рупор по всему кораблю объявляют medical emergency (чрезвычайную ситуацию – ред.), а потом привыкаешь.

Среди американцев много полных (худых куда меньше) и больных людей, многие ездят на инвалидных колясках (некоторые из них потому, что им просто лень ходить). По лайнеру они предпочитают не ходить на своих двух, а передвигаться на электрокарах, которые арендуют там.

- Некоторые гости не знают меры, американцы очень любят покушать, в этом плане они просто сумасшедшие! Он (американец – ред.) пошёл, с каждой линии шведского стола набрал кучу всего. Он сидит сам 200 кг, вокруг него еда, естественно, что он всё это не съест. Большая половина еды просто идёт в мусор, в никуда. И это настолько отвратительно смотрится! – комментирует девушка.





На второй день каждого круиза на лайнере проводят ночь бесплатного лобстера (она называется formal night или elegant night), когда гости надевают вечерние платья и костюмы, а также могут заказывать бесконечное количество лобстеров, сколько могут съесть (на заметку, это очень калорийное блюдо). Яна поведала «Телеграфу» об одном из случаев, который ей особенно запомнился:

- Был у нас один гость, он съел 12 лобстеров! У него остановился желудок, он начал задыхаться, ему стало плохо, но он всё равно пытался лобстера доесть и… отбросил коньки. Ему было лет 35, до 40, но он был ужасно огромный! Вот такая глупая и нелепая смерть, его просто не смогли откачать!

А однажды ещё один полный американец застрял своей пятой точкой в стуле, несколько сотрудников вытаскивали его из этой «западни». В последствие он ещё и оскорбился, поэтому пришлось кормить его ужином в ресторане Steak house бесплатно.

В то же время спортзалы на борту не пользуются большой популярностью, и хоть там работают специальные фитнес-тренера, которые могут подобрать диету и разработать комплекс упражнений специально для каждого клиента, американцы не спешат туда ходить. В целом персоналу запрещалось отдыхать и посещать заведения вместе с гостями, но в спортзал им разрешали идти без проблем, так как там всё равно не бывает много гостей.





Для тех, кто желает поработать в море: как попасть на круизный лайнер

Яна обратилась в киевское агентство Sea Star Group, где и проходила собеседование на должность помощника официанта.

- Киев и Одесса – это два основных города, в которых проводятся наборы на круизные лайнеры, которые совершают круизы по разным континентам и направлениям, – рассказывает девушка. – Одно агентство может сотрудничать с разными компаниями для набора сотрудников.





Что нужно подготовить для собеседования:





1. Полное резюме на английском языке. В агентстве могли даже накинуть пару лет опыта, чтобы больше заинтересовать работодателя – этого никто не проверяет.

2. Краткий рассказ о себе и своём опыте работы.

3. Пройти Marlins test на знание английского языка (сделать это можно дома по ссылке или прямо в агентстве). На его прохождение даётся 30 минут, результат должен быть выше 85%, в противном случае работодатель вряд ли захочет нанимать вас. Этот тест стоит 30 евро.

Работники агентства могут даже помочь в прохождении теста, так как им не выгодно не допускать претендентов к собеседованию.

По словам Яны, некоторые соискатели даже платят деньги людям, чтобы они прошли Marlins test за них – в случае, если делать это нужно дома.

4. Пройти Talent test (бесплатный психологический тест на то, как вы коммуницируете с людьми, как будете вести себя в стрессовых ситуациях и закрытом пространстве). В нём около 150 вопросов, его можно пройти в течении 24 часов.

Этапы собеседования:

для начала общее, с несколькими претендентами;

потом личное, с рекрутами компании (тут они спрашивают о прошлой работе, обязанностях на ней и ещё задают несколько несложных вопросов) длительностью 5-7 минут. Его цель – узнать опыт работы и уровень знания английского языка.

После успешного прохождения собеседования нужно собрать необходимый пакет документов, в этом помогает агентство:





1. Сделать паспорт моряка и свидетельство о прохождении курсов НБЖС (тренинг по первичной подготовке и безопасности на борту лайнера).

2. Агентство подготовит анкету для американского консульства и зарезервирует время для подачи заявки на морскую визу. Эта виза выдаётся на 10 лет, согласно ей сходить на берег можно не больше, чем на 7 дней. Если провалите собеседование с консулом, можно пробовать несколько раз, но каждое стоит 160 долларов.

3. Необходимо пройти медосмотр в специализированном центре для моряков (это стоит 85 долларов), большое внимание обращают на наличие прививок.

Если не будет необходимых прививок и это обнаружат по прибытию на корабль, их могут отправить делать в медицинский центр на берегу (например, в Мексику или США, но стоить это будет около 150 долларов).

Мексиканские каникулы





Также во время медкомиссии претендентов раскручивают на специальном стуле, чтобы выяснить, есть ли у них склонность к морской болезни. Если так, выдают таблетки, которые нужно принять около четырёх раз перед посадкой на лайнер, они имеют накопительный эффект, и проблем во время работы не будет.

Кстати, гостям на корабле раздают специальные чипы, похожие на пластыри, которые нужно клеить за ухом, – они нейтрализуют признаки морской болезни.

- В общей сложности расходы на трудоустройство вышли порядка 1,5 тысячи долларов. В первую зарплату это окупается, – озвучивает кременчужанка.





В Майами





300-400 долларов агентство берёт за свои услуги, порядка 4 тысяч грн уходит на оформление документов, сюда же входит цена билета до Майами.

- Очень-очень важно быть уверенной в своих силах и в том, что ты действительно сможешь выдержать напряжённый график, – делится девушка. – Необязательно иметь опыт работы в данной сфере, я скажу честно. Если ты strong mind (дословно «сильный ум» - ред.), стрессоустойчив, у тебя есть цель и амбиции, то ты всё сможешь и выдержишь. Когда ты приезжаешь работать на лайнер, тебя всему учат с нуля.

После первого контракта Яна купила себе машину, потом начала собирать на квартиру.





- Будет очень тяжело. Но ты становишься совершенно другим человеком, и тебе уже ничего не страшно, жизнь переворачивается. Это такой классный опыт, возможность увидеть мир, познакомиться с людьми других национальностей и религий, попробовать новую еду, а ещё проверить себя в разных ситуациях и вырости как личность, - подытоживает девушка.