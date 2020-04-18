Морг відновить роботу на території лікарні «Кременчуцька»

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На території інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» відновлять роботу моргу.









З міського бюджету Кременчука виділять понад 160 000 гривень. Рішення про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у міському бюджеті на 2020 рік, прийняли на засіданні виконавчого комітету.





Кошти будуть направлені комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» на облаштування холодильної камери для зберігання тіл померлих осіб, інфікованих коронавірусною хворобою (COVID - 19) та придбання засобів індивідуального захисту працівників СКРП, які здійснюють поховання померлих від коронавірусної хвороби кременчужан.





Міський голова Віталій Малецький зазначив, що у Кременчуці планують відновити роботу спеціального моргу на території інфекційної лікарні, щоб зберігати тіла померлих від COVID–19. Будівельники мають відпрацювати у якнайкоротший термін питання проведення у цьому приміщенні ремонтних робіт, щоб встановити там холодильне обладнання.





Нагадаємо, що на Свіштовському кладовищі облаштують спеціальне місце для поховання осіб, що померли внаслідок інфікування на COVID – 19.



