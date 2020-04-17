Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

На Свіштовському кладовищі облаштують окрему зону, де ховатимуть померлих від COVID-19

Сегодня, 13:41 Просмотров: 1 744 Комментариев: 12

 

Цим питанням займатимуться СКРП та Кременчуцьке шляхово-ремонтне будівельне управління без проведення тендерів

Частину Свіштовського кладовища реконструюють, щоб улаштувати зону поховань (сектор Б), де будуть ховати померлих від COVID-19. Про це стало відомо на засіданні комісії ТЕБ та НС у мерії. Після введення надзвичайної ситуації по всій Україні таке розпорядження стосується тих населених пунктів, де є смерті від коронавірусної інфекції.


Доручення реконструвати кладовище дадуть СКРП без дотримання строків та проведення тендеру (у зв'язку з виникненням необхідності ліквідувати наслідки надзвичайної біологічної ситуації). На це виділять кошти з міського бюджету.


Дані роботи буде виконувати Кременчуцьке шляхове ремонтно-будівельне управління, вони зроблять планування території, під'їзні дороги, тротуари, підходи до даної ділянки на кладовищі.

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«Нам не потрібні нові могили»: у Кременчуці закриють кладовища

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус кладбище смерть

Комментарии: 12

315
Pereselenets:
Сегодня, 14:01

Зачем? Нет никаких данных о том, что коронавирус "вылезает из могилы".

 

Распил бабла?


11 2
206
euroexpert:
Сегодня, 14:04

А откуда известно , что будет их много ?


4 0
71
Trevak:
Сегодня, 14:10

Ой дуракии!Скоко вирус живет на не живом предмете?Видать в мэрии работают не профессионалы.


8 1
523
Fox:
Сегодня, 14:32

Цитата: Trevak

Ой дуракии!Скоко вирус живет на не живом предмете?Видать в мэрии работают не профессионалы.

Абсолютно точно. Т.к.умерший человек не представляет опасности. Заразиться можно от выделений, которые вылетают из носа и изо рта живого человека при чихании и кашле. А мэрии нужно создать вид бурной деятельности. impНе на том вы концентрируетесь, чиновники!


8 2
88
Чувааак:
Сегодня, 15:10

Цитата: Fox
Заразиться можно от выделений, которые вылетают из носа и изо рта живого человека при чихании и кашле.
Не погоджуюсь. Зараження можливе якщо хвирий потре слизову носа/очей/рота, і торкнеться до якогось предмету чим ковиряся, залишивши на ньому віруси. Здоровий торкається цього предмету, наприклад, пальцем руки, і автоматично стає переносчиком тої зарази, торкаючись надалі пальцем інших предметів. Другий здоровий теж торкається тих предметів, і автоматом стає переносчиком. Останній торкнеться зараженої поверхні, і місцем контакту потре слизову ока, носа і тд. - і автоматом стає інфікованим.

В цій черзі кожен переносчик МОЖЕ бути інфікованим, а може і не бути при умові ретельної дизінфекції


2 2
71
Trevak:
Сегодня, 15:26

Цитата: Чувааак

[quote=Fox]Зараження можливе якщо хвирий потре слизову носа/очей/рота, і торкнеться до якогось предмету чим ковиряся, залишивши на ньому віруси. Здоровий торкається цього предмету, наприклад, пальцем руки, і автоматично стає переносчиком тої зарази, торкаючись надалі пальцем інших предметів. Другий здоровий теж торкається тих предметів, і автоматом стає переносчиком. Останній торкнеться зараженої поверхні, і місцем контакту потре слизову ока, носа і тд. - і автоматом стає інфікованим.

В цій черзі кожен переносчик МОЖЕ бути інфікованим, а може і не бути при умові ретельної дизінфекції

Все что Вы тут написали отлично подходит для супермаркетов.Но никак для умершего из морга, и как писали в целлофановом пакете с закрытым гробом.


5 0
27
Максим Бабкин:
Сегодня, 15:30

Надеюсь, что это кладбище нам не пригодится! 


0 2
69
marinochka__30:
Сегодня, 15:32

скорее всего это потому,что никто не знает, будет ли тело умершего истощать вирус


0 5
124
vortex:
Сегодня, 15:51

Идиоты. Даже погибших пожарников из чернобыля хоронили на обычном кладбище. Правда потом бетоном чего-то там закрыли чтобы не фонило... 

 

Но тут вопрос в другом. Кто уверен в том, что у умершего от инфаркта не было коронавируса или какой-нибудь эболы? Захоронения (обычные) и так выполняют сантирарную функцию достаточно хорошо. Есть ли информация о том что где-то какой-то болезнью у нас в стране заражались от могилы на кладбище? Я - не слышал


7 0
116
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:59

Та хоть бы умерших вообще больше не было!


0 4
3 208
Daniel Mroz:
Сегодня, 16:04

Цитата: vortex
Идиоты

Без сомнения. Делают суету там, где проблем особых нет. Никакой опасности погребенное в землю  на 2 м тело не несет, что в секторе А, что в секторе Б. А когда в ЦРБ всех симптомных возили де-факто в одно отделение всем было пох


6 0
4 320
Туся:
Сегодня, 16:57

 а, якщо людина забронювала собі місто біля своїх родичів, а її будуть хтозна й де ховати? У старих людей, як правило є резерв на кладовищі біля своїх померлих родичів. Та й ховають таку людину в спец пакеті, та в закритій труні, тож ніякі мікроби не повинні розповсюджуватися!


5 0

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