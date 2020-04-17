На Свіштовському кладовищі облаштують окрему зону, де ховатимуть померлих від COVID-19

Сегодня, 13:41 Просмотров: 1 744 Комментариев: 12

Цим питанням займатимуться СКРП та Кременчуцьке шляхово-ремонтне будівельне управління без проведення тендерів

Частину Свіштовського кладовища реконструюють, щоб улаштувати зону поховань (сектор Б), де будуть ховати померлих від COVID-19. Про це стало відомо на засіданні комісії ТЕБ та НС у мерії. Після введення надзвичайної ситуації по всій Україні таке розпорядження стосується тих населених пунктів, де є смерті від коронавірусної інфекції.



Доручення реконструвати кладовище дадуть СКРП без дотримання строків та проведення тендеру (у зв'язку з виникненням необхідності ліквідувати наслідки надзвичайної біологічної ситуації). На це виділять кошти з міського бюджету.





Дані роботи буде виконувати Кременчуцьке шляхове ремонтно-будівельне управління, вони зроблять планування території, під'їзні дороги, тротуари, підходи до даної ділянки на кладовищі.