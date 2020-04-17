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Парламент хоче посилити відповідальність за пошкодження кабелів

Сегодня, 13:03 Просмотров: 798 Комментариев: 2

Якщо внаслідок пошкодження комунікацій вдома зникне інтернет, то зловмиснику загрожує мінімум 17 тисяч гривень штрафу

16 квітня нардепи ухвалили за основу законопроєкт, який має на меті посилити відповідальність за пошкодження телекомунікаційних кабелів. Пропонують внести зміни у адміністративний та кримінальний кодекси.


Наприклад, наразі за пошкодження телекомунікаційної мережі, яке не спричинило припинення надання послуг, загрожує штраф від 170 до 340 гривень. Покарання за це пропонують посилити: штраф варіюється в межах 1700 до 3400 гривень.


Загалом запропоновані зміни виглядають так:


 

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: кабель законопроект

Комментарии: 2

826
Angel737:
Сегодня, 14:19

Давно Пора.

Только не 1700 - 3400, а 170000 - 340000!!!


5 0
2 497
ИМХО:
Сегодня, 15:13

Цитата: Angel737

Давно Пора.

Только не 1700 - 3400, а 170000 - 340000!!!

Согласен и поддерживаю на 100%.

Может после этого перестанут люки бросать открытыми!!! Полиция займется своими непосредственными обязанностями и отпадет необходимость выполнять за них, их же работу!


2 0

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