На сесії Кременчуцької міськради бюджет міста глобально не «різатимуть»

Сегодня, 14:04 Просмотров: 618 Комментариев: 3

Як повідомив міський голова Віталій Малецький, недовиконання ще не є таким, щоб зменшувати показники бюджету

На сесії Кременчуцької міськради, що відбудеться 23 квітня, бюджет міста глобально не «різатимуть»: не зменшуватимуть показники доходів та суттєво не переглядатимуть статті витрат. Щоб профінансувати витрати на медицину, які зросли, достатньо буде часткового перерозподілу бюджетних асигнувань. Такого висновку дійшла сьогодні, 17 квітня, депутатська бюджетна комісія, вислухавши мера Віталія Малецького.





Міський голова поінформував, що недовиконання бюджету за березень склало 30 млн грн. (Раніше департамент фінансів виконкому озвучив цифру за весь період – це 40 мільйонів гривень). За словами Віталія Малецького, причини того, що бюджет не виконується, очевидні: низка підприємств припинила чи призупинила роботу через карантин або обмежила режим робочого часу. Це призвело до зменшення надходжень ПДФО (податку з доходів фізичних осіб) – основного податку для міського бюджету. Крім того, уряд ухвалив низку законів, які відтерміновують або скасовують плату за оренду землі, майна.









Разом із тим, недовиконання бюджету складає 15,4% - і такий відсоток недовиконання не є причиною для перегляду бюджету в бік зменшення у квітні. Можливо, бюджет доведеться переглянути в травні – для цього скликати дистанційно позачергову сесію, повідомив міський голова.





За його словами, на сьогодні за рахунок перерозподілу окремих статей бюджету вдалося акумулювати в цілому 10 млн 160 тисяч гривень – це кошти, витрачені головними розпорядниками на заходи, пов’язані з боротьбою з COVID-19. Із них – 9 млн 429 тисяч – по управлінню охорони здоров'я.









Від редакції. Відмова міської ради від «глобального» перерозподілу бюджету означає, що не переглядатимуть і витрати на видання за рахунок бюджету провладної газети «Кременчуцькі новини», на яку закладено 9,3 млн грн – фактично стільки ж, як отримала медицина на боротьбу з COVID-19.





У мерії надають перевагу «ручному» перерозподілу коштів, підміняючи виконкомом та депутатською бюджетною комісією розгляд питань, які належать до повноважень колегіального органу – ради. Раді в дистанційному режимі залишать «мовчки» затвердити вже розподілене.