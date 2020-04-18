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Кременчуг, Полтавщина

Як зараз виглядає будівництво комплексу транспортної розв'язки на Полтавщині

Сегодня, 14:06 Просмотров: 1 487 Комментариев: 1

  

Наразі підрядна організація зводить штучні споруди: шляхопровід та естакаду

На автомобільній дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський поблизу с.Супрунівка Полтавського району триває будівництво комплексу транспортної розв'язки. Про це повідомляє пресслужба Укравтодор. 



Роботи виконуються в рамках будівництва першої черги обходу Полтави (км 333+800 – км 339+300).


Наразі підрядна організація зводить штучні споруди: шляхопровід та естакаду.


Роботи на об’єкті виконуються в рамках Другого проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, який реалізується між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

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Автор: Альона Душенко Источник видео: Укравтодор
Теги: дорога

Комментарии: 1

2 332
Dmitriys:
Сегодня, 15:41

Выглядит всё уныло и грустно. Нужно техники м людей нагнать в 20 раз больше чем сейчас есть тогда работы продвинутся а так это все. На долгие года.


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