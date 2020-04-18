Як зараз виглядає будівництво комплексу транспортної розв'язки на Полтавщині

Сегодня, 14:06 Просмотров: 1 487 Комментариев: 1

На автомобільній дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський поблизу с.Супрунівка Полтавського району триває будівництво комплексу транспортної розв'язки. Про це повідомляє пресслужба Укравтодор.









Роботи виконуються в рамках будівництва першої черги обходу Полтави (км 333+800 – км 339+300).





Наразі підрядна організація зводить штучні споруди: шляхопровід та естакаду.





Роботи на об’єкті виконуються в рамках Другого проєкту покращення автомобільних доріг та безпеки руху, який реалізується між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.