Під Кременчуком вогнеборці знову боролися з горінням сухостою

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Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером «101»

Протягом 19 квітня рятувальники з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС України та місцевої пожежної охорони ліквідували 12 пожеж на відкритій території. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Полтавській області.





Горіння зафіксовані у Полтаві, Котельві та Полтавському, Лубенському, Лохвицькому, Кременчуцькому, Гадяцькому, Глобинському, Козельщинському, Великобагачанському районах. Внаслідок займань було знищено 12 га сухої рослинності.





О 13 годині до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на відкритій території поблизу с. Чечелево Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить суха рослинність та очерет на площі 2 га. Пожежу ліквідували майже за 2 години.





До гасіння залучали 4 чоловік особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиницю техніки. Причина пожежі встановлюється.



