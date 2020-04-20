16 санітарних зон з'явилися у Кременчуці

Сегодня, 15:23 Просмотров: 10 473

Деякі зони збільшили та додали кілька нових

У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися кілька нових санітарнітарних зон.









Тепер у Кременчуці 16 санзон. Нові з'явилися у Крюкові, в районі Троїцької, квартал 287, в районі Щемилівки, на Лашках та Великій Кохнівці.





Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема: