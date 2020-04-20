16 санітарних зон з'явилися у Кременчуці

Деякі зони збільшили та додали кілька нових
У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися кілька нових санітарнітарних зон.
Тепер у Кременчуці 16 санзон. Нові з'явилися у Крюкові, в районі Троїцької, квартал 287, в районі Щемилівки, на Лашках та Великій Кохнівці.
Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:
- заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів)
- заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек лікарень, рух до місця роботи)
- виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях