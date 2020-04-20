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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

16 санітарних зон з'явилися у Кременчуці

Сегодня, 15:23 Просмотров: 10 473

 

Деякі зони збільшили та додали кілька нових

У Кременчуці в зв'язку з новими випадками захворювання на коронавірус з'явилися кілька нових санітарнітарних зон. 


14 нових випадків коронавірусу в Кременчуці


Тепер у Кременчуці 16 санзон. Нові з'явилися у Крюкові, в районі Троїцької, квартал 287, в районі Щемилівки, на Лашках та Великій Кохнівці. 


Нагадуємо, що для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:

  • заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів)
  • заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек лікарень, рух до місця роботи)
  • виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях
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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус санітарна зона
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