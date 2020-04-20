Радіаційний фон у Кременчуці трохи підвищився, але у межах норми

Міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Кременчука щодня проводиться радіологічний контроль навколишнього середовища. За словами завідувача міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Андрія Полякова радіаційний фон у Кременчуці станом на 20 квітня не перевищує допустимі норми і складає 13 мікроРентген/год.
Це середній рівень, мінімальний - складає 10 мікроРентген/год, а максимальний - 14 мікроРентген/год.
Зазначимо, що за вихідні рівень радіації трохи підвищився. Перед Великоднем рівень радіації складав - 12 мікроРентген/год.