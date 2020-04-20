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Радіаційний фон у Кременчуці трохи підвищився, але у межах норми

Сегодня, 16:06 Просмотров: 1 816

 

Рівень трохи піднявся у порівнянні з попередніми показниками

Міськрайонний відокремлений підрозділ лабораторних досліджень Кременчука щодня проводиться радіологічний контроль навколишнього середовища. За словами завідувача міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Андрія Полякова радіаційний фон у Кременчуці станом на 20 квітня не перевищує допустимі норми і складає 13 мікроРентген/год.


Це середній рівень, мінімальний - складає 10 мікроРентген/год, а максимальний - 14 мікроРентген/год.


Зазначимо, що за вихідні рівень радіації трохи підвищився. Перед Великоднем рівень радіації складав - 12 мікроРентген/год. 


Середня фонова забрудненість у Кременчуці
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Автор: Альона Душенко
Теги: радиация дым
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