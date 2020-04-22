Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна6592
Кременчук55
Хворі:
Україна5994
Кременчук47
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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Троє мешканців Кременчуцького району померли від коронавірусу

Вчера, 20:58 Просмотров: 5 782 Комментариев: 3

 

Кременчуцька РДА почала подавати статистику захворілих на covid-19

Станом на вечір 22 квітня у Кременчуцькому районі зареєстровано 22 випадки захворювання на COVID-19, з них медичних працівників – 7.


За минулу добу нових випадків – 2. Одужали– 0. Померло – 3.


Оперативна інформація щодо стану захворюваності на COVID-19 у Кременчуцькому районі подала пресслужба Кременчуцької РДА.


Зауважимо, що сьогодні на штабі мер Кременчука озвучив інформацію, що у кількох пацієнтів з Центральної районної лікарні вже після смерті підтвердився діагноз COVID-19. Сьогодні вже четверта доба як там виявили спалах коронавірусної інфекції, але повних списків хворих та контактних осіб поки що не отримано. Так як повної статистики немає, кількість пацієнтів по Кременчуцькому району, яким поставили діагноз «COVID-19» після поховання, точно не відома, але їх однозначно більше одного.


У кількох пацієнтів з ЦРЛ вже після смерті підтвердився діагноз COVID-19
Доповнено 
Зауважимо, що у Полтавській області двоє дітей та військовослужбовець хворіють на коронавірус, серед захворілих 16-річний мешканець Кременчуцького району. Про це повідомляє ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України». 
- Серед підтверджених випадків дітей 2 (8 років, м.Полтава, 16 років Кременчуцький район), медправцівників, 40 (31 Кременчуцька ЦРЛ, 5 Миргородська ЦРЛ,1 ПОКІЛ, 1 міська клінічна лікарня № 1 м.Полтави, 1 міська клінічна лікарня № 3 м.Полтави, 1 Зіньківська ЦРЛ). 1 військовослужбовець СБУ. - йшлося у повідомленні. 
0
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 3

3 643
zzzzzz:
Вчера, 22:07

а говорили дети не болеют...


6 3
160
Zloy_kachan:
Вчера, 22:17

Цитата: zzzzzz

а говорили дети не болеют...

Ну да... дети не болеют, медики польностью защищены, в больницах все есть, мы все контролируем...


13 0
38
olte:
Сегодня, 00:10

Цитата: Zloy_kachan
.. дети не болеют, медики польностью защищены, в больницах все есть, мы все контролируем...

Китайские ученые исследовали образцы поверхности и воздуха из отделения интенсивной терапии и отделения COVID-19 в одной из больниц Уханя, где началась вспышка. По их данным, высокая концентрация коронавируса в течение нескольких часов содержалась в воздухе на расстоянии до 4 метров от заболевших.
Проблема в том, что людям советуют соблюдать дистанцию в 1.5-2 метра, как для обычных вирусов…

В Национальном институте инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани обнаружили коронавирус в слезах инфицированной женщины. Об этом сообщается в исследованиях, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine.
Оказалось, что в слезах содержится вирусная РНК. Кроме того следы коронавируса остались в слезной жидкости в течение трех недель.
Также специалисты отметили, что тесты слизистой оболочки глаза могут давать положительный результат на коронавирус, даже когда мазок из носоглотки дает отрицательный результат.
Данное открытие доказывает, что глаза могут оказаться потенциальным источником передачи инфекции.


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