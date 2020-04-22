Троє мешканців Кременчуцького району померли від коронавірусу

Вчера, 20:58 Просмотров: 5 782 Комментариев: 3

Станом на вечір 22 квітня у Кременчуцькому районі зареєстровано 22 випадки захворювання на COVID-19, з них медичних працівників – 7.





За минулу добу нових випадків – 2. Одужали– 0. Померло – 3.





Оперативна інформація щодо стану захворюваності на COVID-19 у Кременчуцькому районі подала пресслужба Кременчуцької РДА.





Зауважимо, що сьогодні на штабі мер Кременчука озвучив інформацію, що у кількох пацієнтів з Центральної районної лікарні вже після смерті підтвердився діагноз COVID-19. Сьогодні вже четверта доба як там виявили спалах коронавірусної інфекції, але повних списків хворих та контактних осіб поки що не отримано. Так як повної статистики немає, кількість пацієнтів по Кременчуцькому району, яким поставили діагноз «COVID-19» після поховання, точно не відома, але їх однозначно більше одного.





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Зауважимо, що у Полтавській області двоє дітей та військовослужбовець хворіють на коронавірус, серед захворілих 16-річний мешканець Кременчуцького району. Про це повідомляє ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України».